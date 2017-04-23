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Иванов: «„Урал“ будет добиваться пожизненного отстранения Еськова»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Еськов Алексей
Сегодня, 18:17 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что необходимо добиваться пожизненной дисквалификации Алексея Еськова, обслуживавшего матч с «Зенитом»:

«Мы все отметили в рапорте делегата, а в протоколе не имеем права писать жалобу. Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством. Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики».

Напомним, в этом матче Еськов удалил троих футболистов «Урала».

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