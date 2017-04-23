Иванов: «„Урал“ будет добиваться пожизненного отстранения Еськова»
Сегодня, 18:17 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что необходимо добиваться пожизненной дисквалификации Алексея Еськова, обслуживавшего матч с «Зенитом»:
«Мы все отметили в рапорте делегата, а в протоколе не имеем права писать жалобу. Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством. Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики».
Напомним, в этом матче Еськов удалил троих футболистов «Урала».
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Да и потом, Еськов вроде международный арбитр - вряд ли его отстранят.
Да и потом, Еськов вроде международный арбитр - вряд ли его отстранят.
Кстати Глушакова у нас тоже не будет из-за карточки.
Юноша бледный, утри сопли, я тоже давно живу. Д-мо Москва - позор российского футбола и его якорь. Берии передавай привет. Вся страна знает, как Д-мо получало свои титулы в те времена. Всего доброго.
Сегодня 18:41
Ну а толку? Найдут других "Еськовых" - система то работает не первый год.
Да и потом, Еськов вроде международный арбитр - вряд ли его отстранят.
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Вам видней как работают судьи в этом сезоне. Пример тому Спартак на 1 месте. Такого беспредела не было лет 16!
Новосельцеву и Рязанцеву привет передавай. Всего доброго!
Кирилл Панченко
ДИНАМО М
22 (1)
Хасан Мамтов
ТЮМЕНЬ
22 (12)
12-ть мячей с пенальти...похоже, что Тюмень на особом положении в фнл.
cska-78
Сегодня 23:05
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
Семен, как тебе матч Тюмень - Факел?
Еще раз читаем факты и думаем, если тебе есть чем думать:
Московский арбитр Алексей Еськов, удаливший в Санкт-Петербурге трех футболистов "Урала", в 21-й раз в карьере работал главным судьей матча "Зенита". В этих встречах сине-бело-голубые одержали 15 побед, при пяти ничьих и одном поражении и набрали 79,37 процента очков. Нужно отметить, что "Зенит" победил в восьми из девяти домашних встреч, обслуживаемых бригадами Еськова, забив 20 голов при одном пропущенном.
Вы должны Еськова на руках носить.
А может так было задумано,а?
А вся грязь на Зенит льётся,а вы белые и пушистые такие.....
Кто вы такие, местные писатели от газпрома???
В девяти домашних матах, при судействе Еськова, Зенит пропустил ОДИН!!! мяч!
Такого нет ни у Реала, ни у Баварии с Ювентусом... Я заранее поздравляю тебя с победой в ЛЧ! Она уже близка!)))