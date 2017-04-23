Шалимов: «„Краснодар“ никогда не будет возмущаться работой арбитров»
Сегодня, 20:39 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
На пресс-конференции после матча с тульским «Арсеналом» наставник «Краснодара» Игорь Шалимов решил поддержать судей, работа которых в последнее время вызывает все больше критики:
«Я судейство оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что считаем это бесполезным делом. Мы, наоборот, хотим поддержать судей в концовке чемпионата России. Мы уважительно к ним относимся.
Наша задача - попасть в Лигу Европы. Осталось шесть игр, пять из них на выезде. Будем готовиться».
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Посмотрим. Возможны любые варианты)))
Улыбается поди в подушку кабинетной поступи родного проекта)
как фан Локо скажу, что буду рад чемп-ву свиней.. и против кабинетных побед бомжей и парнокопытных, а лучше бы ваще отказались от этих чемпионств!)
Пока у "Краснодара" есть шанс попасть в Лигу чемпионов, нужно именно к этому стремиться.
Кстати, судей тебе не нужно поддерживать, пусть сами себя поддерживают.
Интересно, как бы ты заговорил, если бы оказался в положении "Урала"?