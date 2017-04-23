Шалимов: «„Краснодар“ никогда не будет возмущаться работой арбитров»

На пресс-конференции после матча с тульским «Арсеналом» наставник «Краснодара» Игорь Шалимов решил поддержать судей, работа которых в последнее время вызывает все больше критики:

«Я судейство оцениваю положительно. Мы никогда не будем возмущаться судейством, потому что считаем это бесполезным делом. Мы, наоборот, хотим поддержать судей в концовке чемпионата России. Мы уважительно к ним относимся.

Наша задача - попасть в Лигу Европы. Осталось шесть игр, пять из них на выезде. Будем готовиться».