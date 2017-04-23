Шалимов: «Этот тур показал, что проблемы с созиданием есть у всех команд РФПЛ»
Сегодня, 19:50 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом» (2:0):
«Не то чтобы „Арсенал“ удивил нас активной игрой в первом тайме, сегодня легко никого не обыграешь. Этот тур показал, что у всех проблемы с созиданием, с тем, чтобы обыгрывать команды из нижней части таблицы. У многих проблемы, в том числе у нас сегодня, особенно в первом тайме.
До перерыва у нас были большие просторы сзади, в перерыве внесли коррективы. Где-то повезло, что они не реализовали контратаки, но это мастерство. На сегодня мы выше по мастерству, потому и победили. Результатом удовлетворены, приятно, что победили с разницей в два мяча».
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Этот может только много разговаривать по поводу и без повода - болтун.
А не о проблемах с созиданием в клубах РФПЛ.