Шалимов: «Этот тур показал, что проблемы с созиданием есть у всех команд РФПЛ»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом» (2:0):

«Не то чтобы „Арсенал“ удивил нас активной игрой в первом тайме, сегодня легко никого не обыграешь. Этот тур показал, что у всех проблемы с созиданием, с тем, чтобы обыгрывать команды из нижней части таблицы. У многих проблемы, в том числе у нас сегодня, особенно в первом тайме.

До перерыва у нас были большие просторы сзади, в перерыве внесли коррективы. Где-то повезло, что они не реализовали контратаки, но это мастерство. На сегодня мы выше по мастерству, потому и победили. Результатом удовлетворены, приятно, что победили с разницей в два мяча».