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Каборе: «Не симпатизирую „Спартаку“, но он достоин стать чемпионом»

Матч: КраснодарКраснодар2 : 0АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Каборе Шарль
Сегодня, 20:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе после победы над тульским «Арсеналом» признался, что желает «Спартаку» чемпионства:

«Надеюсь, что „Спартак“ станет чемпионом. Лидерство „Спартака“ показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. Я не симпатизирую „Спартаку“, но он достоин стать чемпионом.

Думаю, что у „Краснодара“ в будущем тоже будет шанс стать чемпионом».

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