Каборе: «Не симпатизирую „Спартаку“, но он достоин стать чемпионом»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе после победы над тульским «Арсеналом» признался, что желает «Спартаку» чемпионства:

«Надеюсь, что „Спартак“ станет чемпионом. Лидерство „Спартака“ показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. Я не симпатизирую „Спартаку“, но он достоин стать чемпионом.

Думаю, что у „Краснодара“ в будущем тоже будет шанс стать чемпионом».