Каборе: «Не симпатизирую „Спартаку“, но он достоин стать чемпионом»
Сегодня, 20:34 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе после победы над тульским «Арсеналом» признался, что желает «Спартаку» чемпионства:
«Надеюсь, что „Спартак“ станет чемпионом. Лидерство „Спартака“ показывает, что уровень чемпионата России меняется, что здесь многие команды могут стать чемпионами. Я не симпатизирую „Спартаку“, но он достоин стать чемпионом.
Думаю, что у „Краснодара“ в будущем тоже будет шанс стать чемпионом».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
Желаю "Краснодару" попасть в Лигу чемпионов!!!
Пока есть шансы, за это необходимо бороться.
Лукойловый проект достоин почетного шестого места.
Но судьба пока к ним благосклонна.