Рейтинг@Mail.ru

Суарес: «Месси - лучший игрок в истории»

Матч: РеалРеал2 : 3БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Суарес Луис, Месси Лионель
Сегодня, 10:48 | Источник: Твиттер Луиса Суареса | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил своего партнера по команде Лионеля Месси, который принес победу каталонцам (3:2) в последнем Эль Класико.

«Команда была на высоте! Усилия каждого были впечатляющими.

Фото с лучшим игроком в истории. Поздравляю, мой друг!» — пишет Суарес в своем «твиттере».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:52
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:51
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:47 Видео Рамос: «Я не аплодировал судье, я общался с Пике» 36
09:20 Фото Ибрагимович: «Я вернусь еще более сильным» 23
08:56 Марсело: «Беру вину на себя за третий гол „Барселоны“» 15
08:19 Фото Канте - игрок года в АПЛ 26
00:05 Фото Месси забил 500-й гол за «Барселону» 91
Вчера
14:27 Тотти поддержал Ибрагимовича 4
11:04 Слухи «Манчестер Юнайтед» не предложит Ибрагимовичу новый контракт 83
10:23 Икарди: «Не могу объяснить, что происходит с „Интером“» 31
09:32 Сане: «Гвардиола говорит мне играть в стиле Месси и Неймара» 19
08:55 Венгер сравнил Рэмзи с Лэмпардом 15
все материалы по этой теме
Турниры