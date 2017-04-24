Суарес: «Месси - лучший игрок в истории»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил своего партнера по команде Лионеля Месси, который принес победу каталонцам (3:2) в последнем Эль Класико.

«Команда была на высоте! Усилия каждого были впечатляющими.

Фото с лучшим игроком в истории. Поздравляю, мой друг!» — пишет Суарес в своем «твиттере».