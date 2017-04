Суарес: «Месси - лучший игрок в истории»

The team was great! Everybody's effort was SPECTACULAR 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

With the best player in HISTORY 💯💯💯💯💯

Congratulations my friend !!!!! pic.twitter.com/0o0oja9PPF

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 23 апреля 2017 г.