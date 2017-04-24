Рамос: «Я не аплодировал судье, я общался с Пике»
Сегодня, 09:47 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свое удаление в последнем матче Примеры с «Барселоной» (2:3).
«Красная карточка - это перебор. Я не хотел причинить кому-то вред. Мне кажется, это была желтая карточка, а не красная. Я опаздывал с подкатом, но там не было контакта.
Я не аплодировал рефери, когда уходил. У меня был разговор с Пике, но не судьей.
Судьи могут принимать правильные решения, могут иногда ошибаться. Но, повторюсь, я общался с Пике, а не с арбитром».
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Вчера
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Неймар тоже разговаривал сам с собой. И хлопал зрителям.
Неймар тоже разговаривал сам с собой. И хлопал зрителям.
«Я не аплодировал судье, я общался с Пике».
«Я не аплодировал судье, я общался с Пике».
Ну отмазки конечно Топовая...
faklost
"Неймар тоже разговаривал сам с собой. И хлопал зрителям. "
Полностью поддерживаю этого человека
Нашёлся праведник.
Не было контакта??? Рамос харе кислотой баловаться - прыгал с наскоком двумя ногами - чистейшая красная, и касание там было зашибись какое.
Вся эта тема с хлопаньем арбитру и прочим - это одно, но может дисциплинарному комитету подумать о доп. наказании за такие вот интервью - когда игрок, грубо нарушивший правила начинает всем лепить наглую ложь, что он там чуть ли ни вообще мимо пробегал, а соперник от попутного ветра упал)))
Недавно Коста похожее отчебучил - видите ли ему долгое время не нравилось в Англии, засуживали бедного, а он не причём, просто хотел играть в футбол...аж слёзы наворачиваются, какой добрый парень))))))
Серега прибег к защите...Пике Жерара!!!
Слабоват оказался.)
Мог бы и не оправдываться, всё равно президент ЛаЛиги, фан Реала отболтает.