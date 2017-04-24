Рамос: «Я не аплодировал судье, я общался с Пике»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свое удаление в последнем матче Примеры с «Барселоной» (2:3).

«Красная карточка - это перебор. Я не хотел причинить кому-то вред. Мне кажется, это была желтая карточка, а не красная. Я опаздывал с подкатом, но там не было контакта.

Я не аплодировал рефери, когда уходил. У меня был разговор с Пике, но не судьей.

Судьи могут принимать правильные решения, могут иногда ошибаться. Но, повторюсь, я общался с Пике, а не с арбитром».