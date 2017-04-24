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Рамос: «Я не аплодировал судье, я общался с Пике»

Матч: РеалРеал2 : 3БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Рамос Серхио, Пике Жерар
Сегодня, 09:47 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свое удаление в последнем матче Примеры с «Барселоной» (2:3). 

«Красная карточка - это перебор. Я не хотел причинить кому-то вред. Мне кажется, это была желтая карточка, а не красная. Я опаздывал с подкатом, но там не было контакта. 

Я не аплодировал рефери, когда уходил. У меня был разговор с Пике, но не судьей. 

Судьи могут принимать правильные решения, могут иногда ошибаться. Но, повторюсь, я общался с Пике, а не с арбитром».

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