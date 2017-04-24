Марсело: «Беру вину на себя за третий гол „Барселоны“»
Сегодня, 08:56 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Реала» Марсело взял на себя вину за решающий гол «Барселоны» в Эль Класико. Бразилец не сумел отобрать мяч у Серхи Роберто, когда зарождалась голевая атака каталонцев.
«Это было ошибкой. Я беру вину на себя, хотя такое может случиться с кем угодно.
Мы атаковали при счете 2:2, потому что считали, что чем дальше мяч от наших ворот, тем лучше.
Удаление Рамоса? Я не хочу говорить о судействе. Не думаю, что эта красная повлияет на нас в чемпионской гонке, но хотелось бы иметь в обойме всех футболистов».
Другие материалы по теме:
09:20 Фото Ибрагимович: «Я вернусь еще более сильным» 4
08:19 Фото Канте - игрок года в АПЛ 17
00:05 Фото Месси забил 500-й гол за «Барселону» 83
Вчера
22 апреля 2017
10:08 Фото Кака - 35 лет 34
Или войдите через