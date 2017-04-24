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Марсело: «Беру вину на себя за третий гол „Барселоны“»

Матч: РеалРеал2 : 3БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Марсело
Сегодня, 08:56 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Реала» Марсело взял на себя вину за решающий гол «Барселоны» в Эль Класико. Бразилец не сумел отобрать мяч у Серхи Роберто, когда зарождалась голевая атака каталонцев.

«Это было ошибкой. Я беру вину на себя, хотя такое может случиться с кем угодно. 

Мы атаковали при счете 2:2, потому что считали, что чем дальше мяч от наших ворот, тем лучше. 

Удаление Рамоса? Я не хочу говорить о судействе. Не думаю, что эта красная повлияет на нас в чемпионской гонке, но хотелось бы иметь в обойме всех футболистов».

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