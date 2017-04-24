Ибрагимович: «Я вернусь еще более сильным»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сообщил, что не собирается завершать карьеру из-за своей травмы, которую он получил в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Швед порвал крестообразные связки колена и выбыл примерно до января.

«Во-первых, спасибо за поддержку и любовь. Это уже не новость, что я получил травму и пропущу какое-то время. Я пройду через всё это и вернусь еще более сильным. Я играл одной ногой, поэтому никаких проблем не будет.

Могу сказать наверняка: только я решаю, когда нужно остановиться. Сдаваться - не вариант. Скоро увидимся», — пишет Златан в своем Instagram.