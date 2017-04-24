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«Милан»: «Доннарумма хочет остаться в нашем клубе»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: игроки, Милан, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 14:09 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли сообщил, что вратарь «россонери» Джанлуиджи Доннарумма счастлив в клубе и не собирается уходить.

«На прошлой неделе мы провели переговоры с агентами Доннаруммы. Также мы пообщались и с Джиджи, спросили его, хочет ли он остаться в „Милане“. 

Он ответил утвердительно. Доннарумма счастлив здесь и хочет продолжать выступать за „Милан“. Теперь нам нужно окончательно договориться с его агентами».

Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола требует от руководства «россонери» новый четырехлетний контракт для 18-летнего вратаря с ежегодной зарплатой в € 10 млн.

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