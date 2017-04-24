«Милан»: «Доннарумма хочет остаться в нашем клубе»
Сегодня, 14:09 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли сообщил, что вратарь «россонери» Джанлуиджи Доннарумма счастлив в клубе и не собирается уходить.
«На прошлой неделе мы провели переговоры с агентами Доннаруммы. Также мы пообщались и с Джиджи, спросили его, хочет ли он остаться в „Милане“.
Он ответил утвердительно. Доннарумма счастлив здесь и хочет продолжать выступать за „Милан“. Теперь нам нужно окончательно договориться с его агентами».
Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола требует от руководства «россонери» новый четырехлетний контракт для 18-летнего вратаря с ежегодной зарплатой в € 10 млн.
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