«Милан»: «Доннарумма хочет остаться в нашем клубе»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли сообщил, что вратарь «россонери» Джанлуиджи Доннарумма счастлив в клубе и не собирается уходить.

«На прошлой неделе мы провели переговоры с агентами Доннаруммы. Также мы пообщались и с Джиджи, спросили его, хочет ли он остаться в „Милане“.

Он ответил утвердительно. Доннарумма счастлив здесь и хочет продолжать выступать за „Милан“. Теперь нам нужно окончательно договориться с его агентами».

Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола требует от руководства «россонери» новый четырехлетний контракт для 18-летнего вратаря с ежегодной зарплатой в € 10 млн.