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Рэмзи: «Мы подводили Венгера в этом сезоне, а он продолжал в нас верить»

Матч: АрсеналАрсенал2 : 1Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Рэмзи Аарон, Венгер Арсен
Сегодня, 13:28 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи подвел итоги матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити», по результатам которого «канонирам» удалось пробиться в решающий поединок турнира.

«По ходу сезона мы иногда подводили своего тренера, но он продолжал в нас верить. Мы хотели попасть в финал, а теперь, надеюсь, мы выиграем Кубок Англии для себя и для Венгера.

Я люблю этот турнир. В последние годы мы неплохо в нем выступаем, и вы могли увидеть страсть в действиях наших игроков.

Я допустил ошибку в эпизоде с голом „Сити“, которая стала болезненной для меня. Но я старался по ходу игры, и это окупилось».

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