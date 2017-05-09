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Глушаков: «Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял»

09 мая 2017, 22:14

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о буйном праздновании долгожданного чемпионства «красно-белых».

«Позвонил вице-президент „Спартака“ Наиль Измайлов. Предложил собраться всей командой и отметить общий праздник. Тут уж все друг другу стали названивать. Я вернулся к стадиону, вскоре подъехали остальные, а у „Открытия Арены“ уже трехтысячная восторженная толпа. Надо, думаем, менять дислокацию. Выдвинулись в ресторан на одной из набережных Москва-реки.

Кто оплатил празднование? Ой, вот это еще предстоит выяснить. Мы ушли, счет не закрывали. Но кое за что мне точно придется заплатить. Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял. Оставил парню визитку. Набери, говорю, когда счет выставят, и не обижайся. Все-таки это огромное счастье – чемпионство!»

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Все комментарии
nik27040
nik27040
11 мая 2017 в 22:22
С жиру бесится.Визитка.Показал себя.Фу!Противно...
удав
удав
11 мая 2017 в 12:51
мда, за попойку не заплатил, чужое имущество повредил прям "интеллигент"=)
anunahhh
anunahhh
10 мая 2017 в 11:57, ред.
    64русс
    64русс
    10 мая 2017 в 11:06
    нормально так отметил на халяву да ещё и на крыше поскакал---мечта любого спартача
    Алексей Мяснов
    Алексей Мяснов
    10 мая 2017 в 08:31
      wowikb
      wowikb
      10 мая 2017 в 08:25
      Поступок, вполне соответствующий интеллекту Глушакова. Давааааааай!!!
      112910415
      112910415
      10 мая 2017 в 08:17
      у праздника свои законы
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      10 мая 2017 в 07:10
      Ремонта болельщик будет 12 лет ждать,до следующего чемпионства Спартака )
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      10 мая 2017 в 06:06
      А ведь Каррера надеялся, что все празднования по поводу чемпионства прошли более-менее культурно и спокойно после его ухода! Это он еще не знал на что Глушаков способен)
      weinmar
      weinmar
      10 мая 2017 в 06:01
      Неплохой футболист, но как рот откроет...
      MaxForCSKA
      MaxForCSKA
      10 мая 2017 в 02:55
      одним словом спартач
      Багров-брат
      Багров-брат
      10 мая 2017 в 02:01
        Шишанутый
        Шишанутый
        09 мая 2017 в 23:55
        Это была машина болелщика ЦСКА.
        Alex-96
        Alex-96
        09 мая 2017 в 23:48
          Пастух
          Пастух
          09 мая 2017 в 23:43
          Гля,и красотка Слю Чемпионство Спартака отмечает))
          Где только рюскуюлошать потеряла))
          Пастух
          Пастух ответ Некит_Зенит (комментарий удален) (раскрыть)
          09 мая 2017 в 23:39
          Бомбит ещё??
          Водичкой потри..
          Пастух
          Пастух
          09 мая 2017 в 23:38
            ЮЗИК
            ЮЗИК
            09 мая 2017 в 23:31
            Идиотская выходка
            Lu4nik
            Lu4nik
            09 мая 2017 в 23:24
            ну нееет... я все понимаю, но будь это моя тачка, кое-кого увезли бы с переломами ног
            Пастух
            Пастух ответ drug01 (раскрыть)
            09 мая 2017 в 23:23
            У нас радость!!
            А у вас(((одна ..гниль..
            Пастух
            Пастух ответ drug01 (раскрыть)
            09 мая 2017 в 23:21
            Глушаков_это "похороны"
            Можете цветочки покупаь..
            CSKA Rek
            CSKA Rek ответ ignorant (раскрыть)
            09 мая 2017 в 23:19
            Блиииин,тааак кррруто!
            drug01
            drug01
            09 мая 2017 в 23:18
            Так на радостях можно и голову потерять...
            mphuZ
            mphuZ
            09 мая 2017 в 23:07
            Владельцы "Крестовского" тоже ожидают выставленный счёт, после того, как по газончику попрыгали и побегали стая зажравшихся миллионеров :))
            VIPded
            VIPded
            09 мая 2017 в 23:06
            На своей бы и попрыгал...
            mat73
            mat73
            09 мая 2017 в 22:53
            Свою отдай, себе новую купишь! (если уж просто сразу новую не подарить не хочешь))))
            ignorant
            ignorant ответ Зе Луиш (раскрыть)
            09 мая 2017 в 22:49
            Ага,Зингер ему еще дарить...
            Максимум вафельницу,пусть вафли печет и катает в трубочку
            Alex-96
            Alex-96
            09 мая 2017 в 22:47
              Ironyfan
              Ironyfan
              09 мая 2017 в 22:47
              Владелец авто по-любому с утра немного обломался , но позвонит Глушакову по другой причине - попросить ещё раз покутить)
              КАМЮ
              КАМЮ
              09 мая 2017 в 22:43
              Парень не позвонит.
              Это же вмятины от ног самогО легендарного Глушакова. Теперь эта крыша - семейная реликвия
              Гость
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