Глушаков: «Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о буйном праздновании долгожданного чемпионства «красно-белых».
«Позвонил вице-президент „Спартака“ Наиль Измайлов. Предложил собраться всей командой и отметить общий праздник. Тут уж все друг другу стали названивать. Я вернулся к стадиону, вскоре подъехали остальные, а у „Открытия Арены“ уже трехтысячная восторженная толпа. Надо, думаем, менять дислокацию. Выдвинулись в ресторан на одной из набережных Москва-реки.
Кто оплатил празднование? Ой, вот это еще предстоит выяснить. Мы ушли, счет не закрывали. Но кое за что мне точно придется заплатить. Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял. Оставил парню визитку. Набери, говорю, когда счет выставят, и не обижайся. Все-таки это огромное счастье – чемпионство!»
глушак - Подожди лет 16-дцать до следующего чемпионства, когда я опять добрый буду,
хотя тогда я буду выступать за аль-71и из абу-даби и к спартачку не буду испытывать ни каких чувств
глушак - Подожди лет 16-дцать до следующего чемпионства, когда я опять добрый буду,
хотя тогда я буду выступать за аль-71и из абу-даби и к спартачку не буду испытывать ни каких чувств
Где только рюскуюлошать потеряла))
Где только рюскуюлошать потеряла))
Водичкой потри..
Водичкой потри..
Спартак чемпион!!
Спартак чемпион!!
А у вас(((одна ..гниль..
А у вас(((одна ..гниль..
Можете цветочки покупаь..
Можете цветочки покупаь..
Максимум вафельницу,пусть вафли печет и катает в трубочку
Максимум вафельницу,пусть вафли печет и катает в трубочку
Визитку оставил? Твой телефон у них наверное и так есть.
Как расплатишься? Как обычно в бане за мылом нагнешься?
Визитку оставил? Твой телефон у них наверное и так есть.
Как расплатишься? Как обычно в бане за мылом нагнешься?
Это же вмятины от ног самогО легендарного Глушакова. Теперь эта крыша - семейная реликвия
Это же вмятины от ног самогО легендарного Глушакова. Теперь эта крыша - семейная реликвия