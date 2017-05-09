Глушаков: «Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял»

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09 мая 2017, 22:14

Капитан «Спартака» рассказал о буйном праздновании долгожданного чемпионства «красно-белых».

«Позвонил вице-президент „Спартака“ Наиль Измайлов. Предложил собраться всей командой и отметить общий праздник. Тут уж все друг другу стали названивать. Я вернулся к стадиону, вскоре подъехали остальные, а у „Открытия Арены“ уже трехтысячная восторженная толпа. Надо, думаем, менять дислокацию. Выдвинулись в ресторан на одной из набережных Москва-реки.

Кто оплатил празднование? Ой, вот это еще предстоит выяснить. Мы ушли, счет не закрывали. Но кое за что мне точно придется заплатить. Попрыгал на радостях на машине одного из болельщиков, крышу помял. Оставил парню визитку. Набери, говорю, когда счет выставят, и не обижайся. Все-таки это огромное счастье – чемпионство!»