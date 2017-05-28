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Столыпин: «Задача „Оренбурга“ на следующий сезон — вернуться в РФПЛ»

28 мая 2017, 19:14
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскЗакончился после серии пенальти

«Оренбург» вылетел из Премьер-Лиги по итогам стыкового матча со «СКА-Хабаровском». Президент оренбургского клуба Василий Столыпин поделился своими впечатлениями от увиденного:

«На команду давила психология, была высочайшая ответственность. По ходу сезона недобрали очков – со „Спартаком“, с „Уфой“, с „Краснодаром“. В первой игре со „СКА-Хабаровском“ играли осторожно, цена ошибки высока. Убиты ли игроки горем? Конечно. У нас гробовая тишина была, а в соседней веселье и крики.

В следующем сезоне у нас, естественно, будет задача вернуться в Премьер-Лигу. Обвинить кого-то в неудаче я не могу. Все играли с полной самоотдачей. Возможно, перегорели, потому что на кону стояло все».

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
28 мая 2017 в 22:43
фамилия обязывает проводить реформы
Жека 24
Жека 24
28 мая 2017 в 20:23
    starche
    starche ответ Suriand (раскрыть)
    28 мая 2017 в 20:20
    Обирала москва страну и в советские времена, обирает и сейчас.
    starche
    starche
    28 мая 2017 в 20:16, ред.
    Дороговато будет командам летать....................
    Знатог
    Знатог ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
    28 мая 2017 в 20:08
    Да, Москва ничего не производит а живет богаче всех.
    nikolah
    nikolah ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
    28 мая 2017 в 19:54
    успокойся)
    как будто первый раз соккерчан слышишь)
    Suriand
    Suriand ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
    28 мая 2017 в 19:52
    Кроме рекламы про народное достояние по телику никаких полезных дел от Газпрома не припоминаю)
    Suriand
    Suriand ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
    28 мая 2017 в 19:45
    Правительством руководит кто?Владимир Путин,он откуда?из Петербурга,так понятней будет?
    Suriand
    Suriand ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
    28 мая 2017 в 19:42
    Возможно,но простые люди такие как я тут явно не при чём,поэтому писать,что у нас москвичи все деньги отобрали неправильно)
    Suriand
    Suriand ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
    28 мая 2017 в 19:35
    Странно,что-то я 28 лет живу и ни рубля у жителя Оренбурга не отнял) может проблема не в этом?
    Знатог
    Знатог
    28 мая 2017 в 19:33
    Столыпины они все в футболе не очень разбираются.
    mat73
    mat73 ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
    28 мая 2017 в 19:32
    Так я про что? Пропустить или забить на последних минутах - это и есть игра в футбол!
    А когда ещё до начала матча все футбольное сообщество уверено 100% в победе зенита над Оренбургом - это что-то другое..
    Аксинья
    Аксинья
    28 мая 2017 в 19:31
      Suriand
      Suriand ответ Russiаnhammer (комментарий удален) (раскрыть)
      28 мая 2017 в 19:30
      Приму любой результат в ЛЧ кроме безвольного слива,проигрывать тоже можно по-разному сам знаешь.
      Suriand
      Suriand ответ Russiаnhammer (комментарий удален) (раскрыть)
      28 мая 2017 в 19:27
        mat73
        mat73
        28 мая 2017 в 19:26
        При чем тут Уфа, Спартак, Краснодар? Там все играли в футбол. Не надо было Зениту 6 очков дарить! Вот их вам и не хватило!
        Kerri
        Kerri
        28 мая 2017 в 19:24
        Выигрывать на своем поле нужно было и тогда проблем бы не было!
        Suriand
        Suriand
        28 мая 2017 в 19:22
          анжи барса
          анжи барса
          28 мая 2017 в 19:19
            Гость
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