Столыпин: «Задача „Оренбурга“ на следующий сезон — вернуться в РФПЛ»

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28 мая 2017, 19:14

«Оренбург» вылетел из Премьер-Лиги по итогам стыкового матча со «СКА-Хабаровском». Президент оренбургского клуба Василий Столыпин поделился своими впечатлениями от увиденного:

«На команду давила психология, была высочайшая ответственность. По ходу сезона недобрали очков – со „Спартаком“, с „Уфой“, с „Краснодаром“. В первой игре со „СКА-Хабаровском“ играли осторожно, цена ошибки высока. Убиты ли игроки горем? Конечно. У нас гробовая тишина была, а в соседней веселье и крики.

В следующем сезоне у нас, естественно, будет задача вернуться в Премьер-Лигу. Обвинить кого-то в неудаче я не могу. Все играли с полной самоотдачей. Возможно, перегорели, потому что на кону стояло все».