Федун: «Александр Жирков заканчивает с футболом. Его заменит Наиль Измайлов»

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30 мая 2017, 22:50

Президент «Спартака» в эфире программы «Все на футбол» дал понять, что Наиль Измайлов действительно займет место в совете директоров московского клуба, заняв место Александра Жиркова:

«Жирков задачу сделать клуб чемпионом выполнил и с 1 июня функцию свою заканчивает. Он заканчивает с футболом. На его место будет назначен Измайлов».