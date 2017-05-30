Федун: «Александр Жирков заканчивает с футболом. Его заменит Наиль Измайлов»

Президент «Спартака» Леонид Федун в эфире программы «Все на футбол» дал понять, что Наиль Измайлов действительно займет место в совете директоров московского клуба, заняв место Александра Жиркова:
«Жирков задачу сделать клуб чемпионом выполнил и с 1 июня функцию свою заканчивает. Он заканчивает с футболом. На его место будет назначен Измайлов».
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Вот кто оказывается сделал СпаМ чемпионом, за что его Федун собственно и уволил! А тут всё спорили Аленичев или Каррера...
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Вот кто оказывается сделал СпаМ чемпионом, за что его Федун собственно и уволил! А тут всё спорили Аленичев или Каррера...