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Федун: «Александр Жирков заканчивает с футболом. Его заменит Наиль Измайлов»

30 мая 2017, 22:50

Президент «Спартака» Леонид Федун в эфире программы «Все на футбол» дал понять, что Наиль Измайлов действительно займет место в совете директоров московского клуба, заняв место Александра Жиркова:

«Жирков задачу сделать клуб чемпионом выполнил и с 1 июня функцию свою заканчивает. Он заканчивает с футболом. На его место будет назначен Измайлов».

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cska1948
cska1948
31 мая 2017 в 10:02, ред.
«Жирков задачу сделать клуб чемпионом выполнил..."
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Вот кто оказывается сделал СпаМ чемпионом, за что его Федун собственно и уволил! А тут всё спорили Аленичев или Каррера...
4ever Ars
4ever Ars
30 мая 2017 в 23:40
Фамилии знакомые, а имена не те....
Зе Луиш
Зе Луиш ответ ignorant (раскрыть)
30 мая 2017 в 23:18
Арнольдыч там реально поджег,особенно по поводу наличия торсиды у клубов РФПЛ)
ignorant
ignorant ответ mat73 (раскрыть)
30 мая 2017 в 23:16
А еще немножко переделаю.Как будто Федун сам себе вопросы задает и на них сразу же отвечает)
mat73
mat73
30 мая 2017 в 23:09
Щас нарежут 10минутную программу с Федуном на матч-тв на штук 20 маленьких нарезочек и будут выкладывать потихонечку))
LOpp
LOpp
30 мая 2017 в 23:04
Жирков уже давно закончил с футболом, сразу же как в Зенит перешёл.
Evgen44
Evgen44 ответ Миша Вилков (раскрыть)
30 мая 2017 в 22:59
    Зе Луиш
    Зе Луиш
    30 мая 2017 в 22:56
    И фамилии в совете директоров Спартака все такие футбольные-Жирков,Измайлов...)
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    30 мая 2017 в 22:56
      Zivs
      Zivs
      30 мая 2017 в 22:52
      Бизнес требует его участия. Нормально.
      311
      311
      30 мая 2017 в 22:51
        Гость
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