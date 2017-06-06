Умтити: «Доволен сезоном в „Барселоне“»

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06 июня 2017, 09:39

Защитник «Барселоны» оценил первый сезон в каталонском клубе, куда он перешел из «Лиона».

«У нас было много взлетов и падений. Потому что не удалось выиграть чемпионат Испании. Но я провел много матчей, поэтому доволен первым сезоном. Мне еще предстоит во многом прибавить. Важно было выходить на поле регулярно. Было здорово, хотя мы и не достигли турнирных целей».