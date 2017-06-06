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Умтити: «Доволен сезоном в „Барселоне“»

06 июня 2017, 09:39

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити оценил первый сезон в каталонском клубе, куда он перешел из «Лиона».

«У нас было много взлетов и падений. Потому что не удалось выиграть чемпионат Испании. Но я провел много матчей, поэтому доволен первым сезоном. Мне еще предстоит во многом прибавить. Важно было выходить на поле регулярно. Было здорово, хотя мы и не достигли турнирных целей».

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Все комментарии
spartacus333
spartacus333 ответ Messi Forever1 (раскрыть)
06 июня 2017 в 17:16
А если еще и бартомео продать в китай например, то точно след сезон возьмем. Самый слабый президент барсы после нуньеса.
spartacus333
spartacus333 ответ Cules2013 (раскрыть)
06 июня 2017 в 17:15
Пике в штаты, а ляпорта в барсу к умтити. Тогда есть шанс что то выиграть в след сезоне.
Cules2013
Cules2013
06 июня 2017 в 13:17
Очень хороший сезон провёл Умтити, прямо чуть ли не с первой игры зашёл так, будто уже не один год за Барсу пылит. Молодец. Пара Пике-Умтити мощно выглядит. Правда нужно думать на перспективу, ведь Херарду уже 31-й год пошёл, а Маскерано уже сейчас не тянет на основу.
starche
starche
06 июня 2017 в 11:42
Парень, дерзай!
Vladimir808
Vladimir808
06 июня 2017 в 10:50
Самуэль первый сезон в Барсе провел очень хорошо.
Цепкий, неуступчивый, читает игру, высокого уровня защитник.
Пожелаю успехов Умтити в Барселоне и титулов!!!
Messi Forever1
Messi Forever1
06 июня 2017 в 10:30
Надеюсь Вальверде это исправит , иначе реал продолжит побеждать , а мы этого допустить не должны . Неплохо было бы купить ЛЯпорта . Ляпорт и Умити отличная пара бы получилась , да и разговаривают они на одном языке . Также нужен сменщик Бускетсу , а то он без конкуренции , а это всегда плохо .Давай Бартамео , пороботай на трансферном рынке--- Ляпорт, Виратти, Коутинье, Балерин, после этих покупок, весь мир окажется у наших ног
Messi Forever1
Messi Forever1
06 июня 2017 в 10:24, ред.
Алвешь пострадал и за этого , потому что у Серхи Роберто каталонский паспорт . Маскернао часто страдает и за этого . Ведь они с Умити намного лучше в обороне стоят чем Пике
Messi Forever1
Messi Forever1
06 июня 2017 в 10:21
По факту Умитити пока что средненький игрок , с хорошим потенциалом . Но уже этого достаточно, что бы заметить, что он более классный защитник чем Пике . Барсе пора оставить свои националистические движения, и выставлять на самом деле лучших , а не по паспорту, иначе это до добра не доведет , Мессии нашу попу вечно спасать не будет
sir_Alex
sir_Alex
06 июня 2017 в 10:01
Хороший игрочила!
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