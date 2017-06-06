Умтити: «Доволен сезоном в „Барселоне“»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити оценил первый сезон в каталонском клубе, куда он перешел из «Лиона».
«У нас было много взлетов и падений. Потому что не удалось выиграть чемпионат Испании. Но я провел много матчей, поэтому доволен первым сезоном. Мне еще предстоит во многом прибавить. Важно было выходить на поле регулярно. Было здорово, хотя мы и не достигли турнирных целей».
Цепкий, неуступчивый, читает игру, высокого уровня защитник.
Пожелаю успехов Умтити в Барселоне и титулов!!!
Цепкий, неуступчивый, читает игру, высокого уровня защитник.
Пожелаю успехов Умтити в Барселоне и титулов!!!