Титов: «Уверен, что лимит надо отменять»
Бывший игрок сборной России Егор Титов отметил, что лимит в РФПЛ нужно отменить, дабы у местных игроков появился стимул пробовать свои силы в Европе.
«Я уже посмотрел, почувствовал российский рынок. И уверен: лимит надо отменять! Тогда у футболистов появится стимул уезжать за границу. Пусть это будут небольшие, маленькие клубы. Наши ребята могли бы закрепиться там и прогрессировать дальше. Яркий пример – Караваев в „Спарте“. Уехал в довольно скромный чемпионат, зато стал лидером в своей команде и теперь, возможно, получит предложение от более серьезного клуба или вернется в Россию окрепшим.
Так что я сейчас не спешил бы рассуждать о перспективах Смолова, Головина или кого-то еще. Появится возможность – нужно уезжать, пора уже пробить эту стену!»
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А просто запретив лимит, и, не запретив участие госкорпораций, мы получим вечного чемпиона. Угадай с трех раз кого ?
Мало ещё молодых карьер загублено....не все ещё монтекарловские рестораны покорены нашими игроками...не все кубки конфедераций и чемпионаты мира провалены.....не все деньги на проведение ЧМ освоены...есть ещё куда падать нашей сборной с 63-го места...уровень чемпионата ещё не достиг любительского......
Рано ребята.....не время ....
Как это можно не понимать???
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Этими словами Вы мне напомнили мою юность . В 1969 году я закончил белгородский индустриальный техникум, который тогда был (не знаю как сейчас) в системе Мингазпрома. Так вот, в 1968 году мы ездили в Одессу на Спартакиаду техникумов Мингазпрома. Соревнования проводились на стадионе одесского СКА. Неужели сегодняшний "Газпром" беднее советского и не в состоянии организовывать сегодня подобные Спартакиады? Конечно не беднее! Просто сегодня это никому не нужно. А в СССР развитие спорта было на уровне госпрограммы.
Страна у нас такая, что поделать.
Еще раз. Даже в нынешнем виде, футбол у нас есть. В Москве точно есть. Почему делаю акцент на Москве? В Крымске сейчас проходит финальная часть первенства России для U15. В играх за 1-4 места:Динамо, Спартак, ЦСКА, Локомотив.
Далее.
Эти ребята играют на международных турнирах и играют успешно. Значит, все шансы заиграть по взрослым у них есть. Раз они побеждают забугороных сверстников, значит способны сами пробиться в клубы РФПЛ. Кокорин же это сделал сам. Никто за ним не стоял, никакой лимит ему не помогал. Это же смешно, зачем было выпускать 17-ти летнего парня??? Он был лучше других, потому и играл. Опять вопрос к вам и вы опять его проигнорируете! Зачем Кокорину дали 5 млн евро в год в Анжи???
В России можно ужесточить лимит и совсем запретить иностранцев, да только это никак не воспитает наших футболистов - не в лимите вообще дело. Нет у нас детских школ, нет у нас полей нормальных для детей, нет у нас тренеров хороших детских. У нас даже без блата одарённому ребёнку не попасть футбольную школу приличную. Причём здесь лимит? Когда у человека температура, то не её сбивать нужно, а лечить её причину. Чтобы вырастить своих высококлассных футболистов нужно заняться детьми, не на словах, а с серьёзными вложениями, ответственно. А лимит влияет лишь на финансовые запросы бездарей, которые называются «подающими надежды».
Не надо бояться того, что будут играть одни иностранцы. Этого и не случится в большинстве клубов. В Динамо точно такого не будет. А если будет, то значит наша школа ни на что не способна. Играть должны те, кто умеет, на кого смотреть хочется, а не те, кому место на поле обеспечат. Почему я должен смотреть на Погребняка, а не на Кураньи??? Если искусственно мне такое будут навязывать, перестану ходить на стадион.
Бромантан - разрешить
Это к разговору о массовом футболе и экономическом благополучии страны. Они вырастят, мы так не сможем.
Кстати, поинтересовался, кто играет в команде? Ответ: практически одни Турки.
Дело в том, что лимит в бундеслиге раньше действовал. Его ввели в 2004 году, когда сборная Германии провалилась на чемпионате Европы, а в клубах было совсем мало молодежи. Немецкие клубы могли держать в заявке лишь четырех "неевропейцев".
Лимит просуществовал три сезона, и после первого успеха немецкой молодежи на ЧМ-2006 (бронза) был отменен: немцы увидели, что у них есть талантливая молодежь и захотели усилить для них конкуренцию. Либеральная политика к иностранцам привела к тому, что бундеслига сильно выросла в классе, но в данный момент наблюдаются первые нехорошие тенденции. В стартовых составах "Герты" и "Вольфсбурга" часто выходят лишь по два немца.
Во многих других клубах, выросших в экономическом плане в плане последнее время, ситуация схожая. Немцы еще пока не бьют в колокола, но не исключено, что вскоре задумаются о введении нового лимита.
Немцы провалились и тут же ввели лимит. А мы находясь в подвале лимит собираемся отменять. Давайте как немцы, вначале вырастим достойных молодых игроков, которые смогут конкурировать с легами, а затем и лимит отменим.
Не понимаю, на какой планете вы живете.
Фундамента нет для массового появления хороших футболистов. Более-менее на приличном уровне играют только в Москве. Не вытянуть нам футбол самим без иностранных игроков. Чудес не бывает.