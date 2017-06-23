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Титов: «Уверен, что лимит надо отменять»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Титов Егор
Сегодня, 08:51 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок сборной России Егор Титов отметил, что лимит в РФПЛ нужно отменить, дабы у местных игроков появился стимул пробовать свои силы в Европе.

«Я уже посмотрел, почувствовал российский рынок. И уверен: лимит надо отменять! Тогда у футболистов появится стимул уезжать за границу. Пусть это будут небольшие, маленькие клубы. Наши ребята могли бы закрепиться там и прогрессировать дальше. Яркий пример – Караваев в „Спарте“. Уехал в довольно скромный чемпионат, зато стал лидером в своей команде и теперь, возможно, получит предложение от более серьезного клуба или вернется в Россию окрепшим.

Так что я сейчас не спешил бы рассуждать о перспективах Смолова, Головина или кого-то еще. Появится возможность – нужно уезжать, пора уже пробить эту стену!»

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