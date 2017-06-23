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Кэррик: «Возможно, что буду играть так же долго, как Гиггз»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Кэррик Майкл, Гиггз Райан
Вчера, 22:07 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

35-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик, недавно продливший контракт с клубом еще на год, не исключает, что сможет похвастаться футбольным долголетием своего бывшего одноклубника Райана Гиггза, игравшего до 40 лет:

«На самом деле я не задумываюсь о своем возрасте. У меня просто год идет за годом.

Я так говорил в прошлом году, говорю сейчас и в следующем году скажу то же самое.

Я многому научился у Гиггза, Скоулза и Гари Невилла, которые играли, когда им было далеко за 30. Я наблюдал за ними и кое-что почерпнул для себя.

Возможно, что буду играть так же долго, как Гиггз, но не уверен».

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