Кэррик: «Возможно, что буду играть так же долго, как Гиггз»

35-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик, недавно продливший контракт с клубом еще на год, не исключает, что сможет похвастаться футбольным долголетием своего бывшего одноклубника Райана Гиггза, игравшего до 40 лет:

«На самом деле я не задумываюсь о своем возрасте. У меня просто год идет за годом.

Я так говорил в прошлом году, говорю сейчас и в следующем году скажу то же самое.

Я многому научился у Гиггза, Скоулза и Гари Невилла, которые играли, когда им было далеко за 30. Я наблюдал за ними и кое-что почерпнул для себя.

Возможно, что буду играть так же долго, как Гиггз, но не уверен».