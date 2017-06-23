Неймар: «Я бы хотел увидеть Верратти в составе „Барселоны“»

Нападающий «Барселоны» Неймар выступил за переход полузащитника ПСЖ Марко Верратти в каталонский клуб:

«Верратти? Я бы хотел увидеть его в составе „Барселоны“. Это отличный игрок с невероятной техникой.

Он обладает нужными характеристиками для игры за „Барсу“.

Если этот трансфер состоится, то я уверен, что вся команда с радостью примет в свои ряды такого великолепного футболиста».

Ранее сообщалось, что Верратти отказался продлевать контракт с ПСЖ.