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Неймар: «Я бы хотел увидеть Верратти в составе „Барселоны“»
Вчера, 20:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Неймар выступил за переход полузащитника ПСЖ Марко Верратти в каталонский клуб:
«Верратти? Я бы хотел увидеть его в составе „Барселоны“. Это отличный игрок с невероятной техникой.
Он обладает нужными характеристиками для игры за „Барсу“.
Если этот трансфер состоится, то я уверен, что вся команда с радостью примет в свои ряды такого великолепного футболиста».
Ранее сообщалось, что Верратти отказался продлевать контракт с ПСЖ.
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лучше бы Коутиньо купили
3 года покупают
Вон смотрите на МС - если игрок нужен, чуть больше чем другие предложили и сразу же быстро подписали. Только по Мораесу и Силве появились слухи, так сразу и инфа о подписании.
А Барса видать хочет сбить цену, вот потому и тянется этот трансфер...
Зато Вератти с легкостью нашел себе проблемы с хозяевами.
Контракт до 2021 года он, все таки, подписал - козыри не у него.