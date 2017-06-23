Рейтинг@Mail.ru

Неймар: «Я бы хотел увидеть Верратти в составе „Барселоны“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, ПСЖ, Неймар, Верратти Марко
Вчера, 20:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Барселоны» Неймар выступил за переход полузащитника ПСЖ Марко Верратти в каталонский клуб:

«Верратти? Я бы хотел увидеть его в составе „Барселоны“. Это отличный игрок с невероятной техникой.

Он обладает нужными характеристиками для игры за „Барсу“.

Если этот трансфер состоится, то я уверен, что вся команда с радостью примет в свои ряды такого великолепного футболиста».

Ранее сообщалось, что Верратти отказался продлевать контракт с ПСЖ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:48
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 21:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 21:08
ответ пользователю da da da (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
311
Вчера 20:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:51
ответ пользователю 3ton (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 20:20
, чтобы видеть комментарии
  5
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:22 Берлускони: «Хотелось бы снова видеть Ибрагимовича в „Милане“» 0
03:58 Курбис: «Мексика – неплохая команда, но ничем не удивила» 0
00:11 Уэбб: «Надеюсь, что в Премьер-Лиге видеоповторы появятся как можно раньше» 1
Вчера
22:31 Марселино: «„Валенсии“ нужно серьёзно перестраивать команду» 0
22:16 Гвардиола: «„Ман Сити“ станет лучше в новом сезоне. Как и „Эвертон“» 6
22:07 Кэррик: «Возможно, что буду играть так же долго, как Гиггз» 1
20:35 Сантуш: «Не знаю, сыграет ли Роналду в матче с Новой Зеландией» 13
19:32 Агент: «„РБ Лейпциг“ должен отпустить Форсберга в другой клуб» 4
18:20 Агент: «„Рома“ - вариант для Деулофеу» 0
14:52 Отец Моизе Кина: «„Ювентус“ не предоставил мне обещанные тракторы для бизнеса» 24
все материалы по этой теме
Турниры