Агент: «„РБ Лейпциг“ должен отпустить Форсберга в другой клуб»

Агент полузащитника «РБ Лейпциг» Эмиля Форсберга, которым интересуется «Милан», заявил, что немецкий клуб должен позволить игроку сменить клубную прописку:

«Он всегда отдавал команде все, побил несколько клубных рекордов.

Мы с ним разговаривали с руководством клуба об амбициях, будущем и мечтах игрока.

„Лейпциг“ купил его не за 15, а всего за 3 млн евро. Он подписал с клубом новый контракт и уже 10 раз успел отработать уплаченные за него деньги. Клуб должен отпустить его. Конечно, Эмиль хочет сделать шаг вперед.

Если это не осуществится, то руководство клуба должно будет осознать, что разбивает мечты игрока».