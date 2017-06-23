Сантуш: «Не знаю, сыграет ли Роналду в матче с Новой Зеландией»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш намекнул на то, что может поберечь звезду «селесао» Криштиану Роналду и не выпустить игрока на поле в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против сборной Новой Зеландии:

«Все хотят увидеть Криштиану Роналду, даже я.

Но я не знаю, выставлю ли я его на поле в матче с Новой Зеландией или нет. Могу лишь точно сказать, что я проведу ротацию».