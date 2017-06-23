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Сантуш: «Не знаю, сыграет ли Роналду в матче с Новой Зеландией»
Начало матча: Сегодня, 18:00
Вчера, 20:35 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш намекнул на то, что может поберечь звезду «селесао» Криштиану Роналду и не выпустить игрока на поле в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против сборной Новой Зеландии:
«Все хотят увидеть Криштиану Роналду, даже я.
Но я не знаю, выставлю ли я его на поле в матче с Новой Зеландией или нет. Могу лишь точно сказать, что я проведу ротацию».
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нам всем на это наплевать!
Мы знаем,папой он бывает,
и многодетная он мать...
Но нашим от этого не холодно не жарко, Мексику побеждать надо, и все в порядке...
Тренер Мексики тоже недооценил НЗ, пока гол не пропустили.