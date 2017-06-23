Рейтинг@Mail.ru

Сантуш: «Не знаю, сыграет ли Роналду в матче с Новой Зеландией»

Матч: Новая ЗеландияНовая Зеландия-:-ПортугалияПортугалия
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Сантуш Фернанду , Роналду Криштиану
Вчера, 20:35 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш намекнул на то, что может поберечь звезду «селесао» Криштиану Роналду и не выпустить игрока на поле в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против сборной Новой Зеландии:

«Все хотят увидеть Криштиану Роналду, даже я.

Но я не знаю, выставлю ли я его на поле в матче с Новой Зеландией или нет. Могу лишь точно сказать, что я проведу ротацию».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:02
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 21:52
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 21:47
Показать
Немного троллинга
  2
Вчера 21:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:37
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:59
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 20:59
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 20:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 20:50
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 20:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:22 Берлускони: «Хотелось бы снова видеть Ибрагимовича в „Милане“» 0
03:58 Курбис: «Мексика – неплохая команда, но ничем не удивила» 0
00:11 Уэбб: «Надеюсь, что в Премьер-Лиге видеоповторы появятся как можно раньше» 1
Вчера
22:31 Марселино: «„Валенсии“ нужно серьёзно перестраивать команду» 0
22:16 Гвардиола: «„Ман Сити“ станет лучше в новом сезоне. Как и „Эвертон“» 6
22:07 Кэррик: «Возможно, что буду играть так же долго, как Гиггз» 1
20:19 Неймар: «Я бы хотел увидеть Верратти в составе „Барселоны“» 12
19:32 Агент: «„РБ Лейпциг“ должен отпустить Форсберга в другой клуб» 4
18:20 Агент: «„Рома“ - вариант для Деулофеу» 0
14:52 Отец Моизе Кина: «„Ювентус“ не предоставил мне обещанные тракторы для бизнеса» 24
все материалы по этой теме
Турниры