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Отец Моизе Кина: «„Ювентус“ не предоставил мне обещанные тракторы для бизнеса»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Кин Моизе
Сегодня, 14:52 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Биору Кин, отец юного нападающего «Ювентуса» Моизе Кина, заявил, что туринский клуб не выполняет некоторые свои обещания.

«„Ювентус“ предложил сыну 700 тысяч евро в год, это хорошая новость. Проблема в том, что они обещали предоставить мне несколько тракторов для моего сельскохозяйственного бизнеса в Кот-д`Ивуаре, но теперь в клубе заявили, что бюджет на это не предусмотрен. У меня есть несколько гектаров земли, где я хочу выращивать рис и кукурузу. Сначала они сказали, что с этим не будет проблем, но теперь ситуация поменялась.

Райола говорит, что он агент моего сына, но мы ничего не подписывали. На месте Моизе я бы выбрал себе другого агента».

17-летний Кин уже успел забить гол за «Юве».

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