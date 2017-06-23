Отец Моизе Кина: «„Ювентус“ не предоставил мне обещанные тракторы для бизнеса»

Биору Кин, отец юного нападающего «Ювентуса» Моизе Кина, заявил, что туринский клуб не выполняет некоторые свои обещания.

«„Ювентус“ предложил сыну 700 тысяч евро в год, это хорошая новость. Проблема в том, что они обещали предоставить мне несколько тракторов для моего сельскохозяйственного бизнеса в Кот-д`Ивуаре, но теперь в клубе заявили, что бюджет на это не предусмотрен. У меня есть несколько гектаров земли, где я хочу выращивать рис и кукурузу. Сначала они сказали, что с этим не будет проблем, но теперь ситуация поменялась.

Райола говорит, что он агент моего сына, но мы ничего не подписывали. На месте Моизе я бы выбрал себе другого агента».

17-летний Кин уже успел забить гол за «Юве».