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Агент: «„Рома“ - вариант для Деулофеу»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Эвертон, Барселона, Деулофеу Жерар
Вчера, 18:20 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Агент нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу не исключает, что футболист может продолжить карьеру в «Роме», где ищут замену ушедшему в «Ливерпуль» Мохамеду Салаху:

«Узнать это нам предстоит потом, но „Рома“ - это отличный клуб, переход в стан „волков“ - это вариант для Жерара».

Напомним, что «Барселона» обладает правом первоочередного выкупа игрока у «ирисок», и, судя по всему, «сине-гранатовые» заинтересованы в возвращении 23-летнего испанца на «Камп Ноу».

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