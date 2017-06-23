Агент: «„Рома“ - вариант для Деулофеу»

Агент нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу не исключает, что футболист может продолжить карьеру в «Роме», где ищут замену ушедшему в «Ливерпуль» Мохамеду Салаху:

«Узнать это нам предстоит потом, но „Рома“ - это отличный клуб, переход в стан „волков“ - это вариант для Жерара».

Напомним, что «Барселона» обладает правом первоочередного выкупа игрока у «ирисок», и, судя по всему, «сине-гранатовые» заинтересованы в возвращении 23-летнего испанца на «Камп Ноу».