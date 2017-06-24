Мутко: «Задача сборной - чтобы после поражения не было стыдно смотреть на трибуны»
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился ожиданиями от встречи сборной России и Мексики, которая состоится 24 июня в рамках Кубке Конфедераций:
«От самоотдачи, реализации потенциала и желания победить зависит наш успех в матче. У нашей команды есть шансы, если она покажет свою игру. Конечно, нам не хватает таких матчей, как с португальцами (0:1). Но мы старались не тратить время перед турниром, впереди у нас хорошие матчи, планируем сыграть с лидерами мирового футбола.
Мы обновили команду, у нас очень думающий, амбициозный тренер (Станислав Черчесов). Условия у команды есть, возвращается доверие болельщиков, а побеждать в футболе без них невозможно. Это футбол, ты можешь проиграть, но задача - чтобы после поражения тебе не было стыдно смотреть на трибуны.
Также, конечно, дисциплина, сыгранность влияют на это. Очень важен сезон в чемпионате России, как подготовятся наши команды. У нас есть ряд травмированных игроков, которые сидят в резерве. У нас много молодых, талантливых игроков, будем надеяться, что они будут быстрее прогрессировать».
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«Стыдно? За что нам должно быть стыдно?», – заявил Головин
Вот таких ребят в сборную набрать - и задача выполнена
А я наивный думал, что главная задача побеждать.
))))))
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А я надеялся, что задача - победа в каждом матче. А у Мутко задача - поражение, но не стыдное.
А как же мечты про полуфинал и прочее ?