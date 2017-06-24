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Мутко: «Игры Кубка Конфедераций посетило более 237 тысяч болельщиков»
Сегодня, 13:09 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Президент РФС Виталий Мутко подвел промежуточные итоги Кубка Конфедераций 2017:
«Середина турнира пройдена, сейчас можно сказать, что организация Кубка Конфедераций на достойном уровне, все выполняется. Оргкомитет и Международная федерация футбола (ФИФА) работают как одна команда, неплохо работает транспорт, система безопасности, программа лояльности. Это не только наша оценка, но и ФИФА, а также тех, кто принимает участие, также нет вопросов у болельщиков и официальных лиц.
Средняя посещаемость матчей - около 35 тысяч, всего игры посетило более 237 тысяч болельщиков. Сейчас реализовано около 550 тысяч билетов, всего предусмотрено около 730 тысяч».
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