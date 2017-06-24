Мутко: «Игры Кубка Конфедераций посетило более 237 тысяч болельщиков»

Президент РФС Виталий Мутко подвел промежуточные итоги Кубка Конфедераций 2017:

«Середина турнира пройдена, сейчас можно сказать, что организация Кубка Конфедераций на достойном уровне, все выполняется. Оргкомитет и Международная федерация футбола (ФИФА) работают как одна команда, неплохо работает транспорт, система безопасности, программа лояльности. Это не только наша оценка, но и ФИФА, а также тех, кто принимает участие, также нет вопросов у болельщиков и официальных лиц.

Средняя посещаемость матчей - около 35 тысяч, всего игры посетило более 237 тысяч болельщиков. Сейчас реализовано около 550 тысяч билетов, всего предусмотрено около 730 тысяч».