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Каррера: «Отчасти хочется, чтобы сборная России вылетела из Кубка Конфедераций»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Спартак М, Каррера Массимо
Сегодня, 12:27 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Спартака» Массимо Каррера признался, что желает скорого возвращения игроков сборной России в расположение московской команды:

«С эгоистичной точки зрения, я бы хотел, чтобы Россия вылетела из турнира и сборники вернулись в расположение „Спартака“.

Но я — часть клуба, и понимаю, что невыход сборной России из группы повредит всем. Выступление в национальной команде всегда придает игрокам энтузиазм».

Ранее итальянский специалист поделился мнением о соперничестве с «Зенитом» Роберто Манчини.

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