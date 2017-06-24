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Каррера: «Отчасти хочется, чтобы сборная России вылетела из Кубка Конфедераций»
Сегодня, 12:27 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник
Наставник «Спартака» Массимо Каррера признался, что желает скорого возвращения игроков сборной России в расположение московской команды:
«С эгоистичной точки зрения, я бы хотел, чтобы Россия вылетела из турнира и сборники вернулись в расположение „Спартака“.
Но я — часть клуба, и понимаю, что невыход сборной России из группы повредит всем. Выступление в национальной команде всегда придает игрокам энтузиазм».
Ранее итальянский специалист поделился мнением о соперничестве с «Зенитом» Роберто Манчини.
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А тем временем потенциальные "лидеры" сборной дзюба и фернандес...
Где ж они, где, "звёздочки ясные"?..))
А тем временем потенциальные "лидеры" сборной дзюба и фернандес...
Где ж они, где, "звёздочки ясные"?..))
промес в сборной Голландии: не прошли на Евро, близки к тому, чтобы не пройти на ЧМ.
зе луиш в сборной Кабо-Верде: последнее место в отборочной группе ЧМ (0 очков, 0 голов); не прошли на КАН-2017.
наоборот рвался,и незалеченную травму усугубил.
Хоть обо..тесь,лучше него ФУТБОЛИСТА В СБОРНОЙ НЕТ.
как фан Локо пишу, ничё личного.) у нас тож дела в ЕвроКубках нелучше
Там есть люди, куда квалифицированней меня) Я ж просто болельщик. Так, потроллить) Поржать)
"Doping87
ответ пользователю AntiherQ1488
Это ты про лучшего Напа страны зря так голословиш!"
Так недоразумение или "лучший нап страны"? И если он такой бездарь, тогда зачем его купил зенит? И положил ему личку 3,5 млн?) Надо определиться уже, либо лыжи не едут, либо...