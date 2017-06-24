Каррера: «Отчасти хочется, чтобы сборная России вылетела из Кубка Конфедераций»

Наставник «Спартака» Массимо Каррера признался, что желает скорого возвращения игроков сборной России в расположение московской команды:

«С эгоистичной точки зрения, я бы хотел, чтобы Россия вылетела из турнира и сборники вернулись в расположение „Спартака“.

Но я — часть клуба, и понимаю, что невыход сборной России из группы повредит всем. Выступление в национальной команде всегда придает игрокам энтузиазм».

Ранее итальянский специалист поделился мнением о соперничестве с «Зенитом» Роберто Манчини.