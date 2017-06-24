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Девич: «Возможность завершения карьеры? 20%»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Украина, Ростов, Девич Марко
Сегодня, 10:18 | Источник: football24.ua | Редакция: Роман Мельник

33-летний украинец сербского происхождения Марко Девич неделю назад покинул «Ростов». Футболист поделился мыслями о своем будущем:

«Да, я покинул расположение „Ростова“. У меня оставался еще год по контракту, однако мы достигли обоюдного соглашения о том, что расставание будет лучшим вариантом и для меня, и для них. Сейчас можно по-разному оценивать этот период. Я не получил того игрового времени, которое хотел. „Ростов“ - это хорошая команда, но я все равно, честно говоря, думал, что меня будут выпускать на поле чаще.

Что дальше? Сейчас нахожусь в Белграде. Планирую поехать в Россию, забрать вещи, вернуться в Белград и продолжить тренировки. Буду искать новую команду. Трансферное окно будет открыто еще в течение двух месяцев. Надеюсь, что найду оптимальный для себя и моей семьи вариант. Посмотрим.

Мысли о завершении карьеры? Честно говоря, думал об этом. Такой вариант возможен на 20%. Я устал от всего этого, не играя в футбол. Физически чувствую себя очень хорошо, мог бы еще поиграть. Если найду устраивающий вариант, буду играть еще 1-2 года».

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