Верратти: «Если ПСЖ приобретет чемпионов, я с радостью останусь»

Итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти по-прежнему намерен покинуть клуб. Однако футболист отметил, что может и остаться, если парижане приобретут сильных футболистов в межсезонье:

«У меня нет надобности уходить любой ценой, но в этот раз я хочу увидеть, что ПСЖ покупает чемпионов.

Если это произойдет, я буду только рад остаться».

Напомним, в последнее время 24-летний хавбек желал перейти в «Барселону».