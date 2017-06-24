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Верратти: «Если ПСЖ приобретет чемпионов, я с радостью останусь»
Сегодня, 11:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти по-прежнему намерен покинуть клуб. Однако футболист отметил, что может и остаться, если парижане приобретут сильных футболистов в межсезонье:
«У меня нет надобности уходить любой ценой, но в этот раз я хочу увидеть, что ПСЖ покупает чемпионов.
Если это произойдет, я буду только рад остаться».
Напомним, в последнее время 24-летний хавбек желал перейти в «Барселону».
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