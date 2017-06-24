Рейтинг@Mail.ru

Верратти: «Если ПСЖ приобретет чемпионов, я с радостью останусь»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: мнение, ПСЖ, Верратти Марко
Сегодня, 11:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти по-прежнему намерен покинуть клуб. Однако футболист отметил, что может и остаться, если парижане приобретут сильных футболистов в межсезонье:

«У меня нет надобности уходить любой ценой, но в этот раз я хочу увидеть, что ПСЖ покупает чемпионов.

Если это произойдет, я буду только рад остаться».

Напомним, в последнее время 24-летний хавбек желал перейти в «Барселону».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:51
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:10 Пеллегрино: «Хочу, чтобы поклонники гордились „Саутгемптоном“» 1
13:46 Пицци: «Чилийцы чувствуют поддержку всех тех, кто находится в России» 1
13:32 Спаллетти: "Игроки должны думать: «Я и есть „Интер“!» 5
12:05 Арбелоа: «Пришло время сказать себе „хватит“». 2
11:23 Дроздов: «Лидеры чемпионата Беларуси спокойно могут играть в РФПЛ» 19
10:18 Девич: «Возможность завершения карьеры? 20%» 3
08:37 Валенсия: «Игра сборной Чили на Кубке Конфедераций вызывает уважение» 5
08:27 Агент: «Месси мог стать игроком „Реала“» 27
07:42 Лапорта: «Было бы здорово, если бы Пике стал президентом „Барселоны“» 8
05:47 Курбис: «Даже вторую сборную Германии тяжело переиграть» 9
все материалы по этой теме
Турниры