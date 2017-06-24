Дроздов: «Лидеры чемпионата Беларуси спокойно могут играть в РФПЛ»

Бывший футболист московского «Локомотива», а ныне тренер минского «Динамо» Юрий Дроздов считает, что ведущие белорусские клубы могли бы успешно конкурировать с клубами РФПЛ:

«Минское „Динамо“ — топовый клуб, по местным меркам. Это шаг вперед. Команду знают не только в Беларуси и России, но и в Европе. В Беларуси она вообще футбольный бренд номер один. Все-таки история тянется еще со времен СССР. Хотя понимаю, что БАТЭ занимает ведущие позиции, участвует в Лиге чемпионов. Очень серьезный соперник. Можно вспомнить еще и солигорский „Шахтер“. Команда хорошего уровня.

Судил по тем вашим игрокам, которые выступали в РФПЛ. Мнение не изменилось. Некоторые команды даже спокойно могут играть в нашей Премьер-Лиге. Имею в виду верхнюю тройку. А остальные — это примерно первая десятка ФНЛ. Думаю, что БАТЭ, „Шахтер“ и минское “Динамо” в середине были бы точно. В топ-клубах, естественно, все другое».