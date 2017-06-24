Дроздов: «Лидеры чемпионата Беларуси спокойно могут играть в РФПЛ»
Бывший футболист московского «Локомотива», а ныне тренер минского «Динамо» Юрий Дроздов считает, что ведущие белорусские клубы могли бы успешно конкурировать с клубами РФПЛ:
«Минское „Динамо“ — топовый клуб, по местным меркам. Это шаг вперед. Команду знают не только в Беларуси и России, но и в Европе. В Беларуси она вообще футбольный бренд номер один. Все-таки история тянется еще со времен СССР. Хотя понимаю, что БАТЭ занимает ведущие позиции, участвует в Лиге чемпионов. Очень серьезный соперник. Можно вспомнить еще и солигорский „Шахтер“. Команда хорошего уровня.
Судил по тем вашим игрокам, которые выступали в РФПЛ. Мнение не изменилось. Некоторые команды даже спокойно могут играть в нашей Премьер-Лиге. Имею в виду верхнюю тройку. А остальные — это примерно первая десятка ФНЛ. Думаю, что БАТЭ, „Шахтер“ и минское “Динамо” в середине были бы точно. В топ-клубах, естественно, все другое».
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Эх...сейчас антироссийскую вещь скажу... Но мы можем не дать ему вести такую политику. Как очевидец говорю, который раз в месяц бывает в РБ. Уже около года на переезде в Новозыбковском районе проверяют паспорта при въезде по автодороге в РФ. Прежде такого не было. Но это единственное изменение за последние семь лет.
Да ладно уж.Колхоз дело добровольное.Сам же знаешь.
Всех благ Серж.
Я на футбол никогда не ставил. Когда видишь некоторые матчи Урала...Ваших в последних турах... Два пенальти на Дзюбе за пять минут... или Динамо-Анжи пару лет назад...
Не серьезно все это.
У нас на сайте уже 13 команд сформировано.Ещё 3 и полный комплект.
У нас и питерцы есть и туляки. Короче почти все, кроме представителей передвижного игогошного состава.Чё то у нас они совсем не появляются.Если желание есть, заходи по моим комментам на Красно белое сердце.
Удачи.
Мне кажется они всех хотят одной левой сделать, на чём и прокалываются.Сейчас выиграть в РФПЛ у кого либо и при этом особо не затрачивая сил, практически не возможно.
Кстати, в этом трудности Зенита. И дело не в том, что их прессуют, они этого делать не умеют или не хотят.