Мутко: «Не нужно обижать эту команду - парни хотели победить, старались, бились»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что сборная России добилась прогресса под руководством Станислава Черчесова:

«Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду - парни хотели победить, старались, бились.

Футбол - это такая вещь, что есть и внешние факторы. Сегодня, например, у нас было удаление, плюс нам противостояла одна из лучших сборных мира - мощная, интересная команда. Хочется, чтобы мы тоже были на высоком уровне, но сразу этого не достичь.

Останется ли Черчесов на посту главного тренера сборной России? Я не вижу необходимости возвращаться к этому вопросу. Он работает с теми, кто есть, может, еще кто-то раскроется. Впереди несколько сборов - так, будет большой сбор в сентябре, куда пригласим в том числе тех, кого не было на Кубке Конфедераций. Потом будут два мощных товарищеских матча, потом каникулы, потом товарищеские игры в марте».