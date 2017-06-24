Мутко: «Не нужно обижать эту команду - парни хотели победить, старались, бились»
Президент РФС Виталий Мутко считает, что сборная России добилась прогресса под руководством Станислава Черчесова:
«Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду - парни хотели победить, старались, бились.
Футбол - это такая вещь, что есть и внешние факторы. Сегодня, например, у нас было удаление, плюс нам противостояла одна из лучших сборных мира - мощная, интересная команда. Хочется, чтобы мы тоже были на высоком уровне, но сразу этого не достичь.
Останется ли Черчесов на посту главного тренера сборной России? Я не вижу необходимости возвращаться к этому вопросу. Он работает с теми, кто есть, может, еще кто-то раскроется. Впереди несколько сборов - так, будет большой сбор в сентябре, куда пригласим в том числе тех, кого не было на Кубке Конфедераций. Потом будут два мощных товарищеских матча, потом каникулы, потом товарищеские игры в марте».
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мы помним твои обещания и надежды
OЧЕ 2000: Нужна победа над Украиной. Итог - ничья.
ЧМ 2002: Устраивает ничья с Бельгией. Итог - поражение.
ОЧМ 2006: Нужна победа над Словакией. Итог - ничья.
ОЧМ 2010: Устраивает ничья со Словенией. Итог - поражение.
ЧЕ 2012: Устраивает ничья с Грецией. Итог - поражение.
ЧМ 2014: Нужна победа над Алжиром. Итог - ничья.
ЧЕ 2016: Нужна победа над Уэльсом. Итог - поражение.
КК 2017: Нужна победа над Мексикой. Итог -ПОРАЖЕНИЕ
мы помним твои обещания и надежды
OЧЕ 2000: Нужна победа над Украиной. Итог - ничья.
ЧМ 2002: Устраивает ничья с Бельгией. Итог - поражение.
ОЧМ 2006: Нужна победа над Словакией. Итог - ничья.
ОЧМ 2010: Устраивает ничья со Словенией. Итог - поражение.
ЧЕ 2012: Устраивает ничья с Грецией. Итог - поражение.
ЧМ 2014: Нужна победа над Алжиром. Итог - ничья.
ЧЕ 2016: Нужна победа над Уэльсом. Итог - поражение.
КК 2017: Нужна победа над Мексикой. Итог -ПОРАЖЕНИЕ
Новая Зеландия не считается. Это как Люксембург.
А двум нормальным командам мы проиграли.
Роналду мне не особо, но для глоров Барсы я его фанат тоже))
выйдут из группы и еще пройдут одну стадию плей-офф,
кто сейчас больше всего парафинит Черчесова как тренера,
и эту обновляющуюся со временем сборную,те же глоры будут кричать
еще громче,что у нас супер сборная,и громче тех, кто этого вообще не писал )
P.S. Речь исключительно о Станиславе. Мутко здесь ни при чем,этот пусть катится )
Карпин, Бышовец,Юран??????
мОГ БЫ КББ? но Мутко сдохнет, но конкурента не приблизит.)