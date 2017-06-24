Рейтинг@Mail.ru

Акинфеев: «Сейчас меня опять будут полоскать? Полоскайте, пожалуйста»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Акинфеев Игорь
Сегодня, 21:17 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, чья неудачная игра стала одной из причин поражения россиян от сборной Мексики, дал интервью после игры:

«Обидно ли покидать турнир сразу после группового этапа? Турнир всегда обидно покидать. Даже когда за юношей играл. И сейчас нам крайне обидно. С той игрой, которую мы показали, мы не то чтобы не заслуживали такого результата... Наверное, результат всегда справедлив - кто больше забил, тот и выходит. Но к счастью какая-то игра уже появилась.

Итоги подводим не мы. Мы либо проходим дальше, либо нет. Так что все в ваших руках. Изнутри разберет тренерский штаб, а снаружи - журналисты.

Сейчас меня опять будут полоскать? Ничего страшного. Полоскайте, пожалуйста.

Готов ли к негативу? А что мне, пойти повеситься? Полоскайте!»

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:11
ответ пользователю АСХАБАДЗЕ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:10
ответ пользователю Смитерс (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:09
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:05, редактировал Сегодня 23:10
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:05
ответ пользователю Eezila (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:03
ответ пользователю АСХАБАДЗЕ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:01
ответ пользователю Смитерс (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:00
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:56
ответ пользователю steelhead (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:55, редактировал Сегодня 22:55
ответ пользователю Eezila (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:53
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:49
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:49
ответ пользователю АСХАБАДЗЕ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:48
ответ пользователю OLEG_007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:45
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:42, редактировал Сегодня 22:42
ответ пользователю Eezila (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:39
ответ пользователю АСХАБАДЗЕ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:02 Манчини: «Кришито идеально подходит на роль капитана „Зенита“» 3
21:55 Черчесов: «Надеемся, Акинфеев всё так же будет в сборной доставлять нам удовольствие» 103
21:35 Мутко: «Не нужно обижать эту команду - парни хотели победить, старались, бились» 61
20:26 Самедов: «Чего-то опять не хватило. Мы заслуживали большего» 29
20:19 Лебедев: «Акинфеев и Жирков испортили нам всю малину» 79
20:13 Черчесов: «Надо чуть успокоиться и всё проанализировать» 135
19:40 Видео Нигматуллин: «Вратарь класса Акинфеева не должен позволять себе такие ошибки» 49
17:35 Карпин о своих словах про Черчесова: «Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил» 11
17:11 Заболотный пожелал удачи Слуцкому в Англии 4
16:55 Нобоа: «„Зенит“ — это высочайший уровень. Здесь все самое лучшее!» 23
все материалы по этой теме
Турниры