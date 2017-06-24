Акинфеев: «Сейчас меня опять будут полоскать? Полоскайте, пожалуйста»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, чья неудачная игра стала одной из причин поражения россиян от сборной Мексики, дал интервью после игры:

«Обидно ли покидать турнир сразу после группового этапа? Турнир всегда обидно покидать. Даже когда за юношей играл. И сейчас нам крайне обидно. С той игрой, которую мы показали, мы не то чтобы не заслуживали такого результата... Наверное, результат всегда справедлив - кто больше забил, тот и выходит. Но к счастью какая-то игра уже появилась.

Итоги подводим не мы. Мы либо проходим дальше, либо нет. Так что все в ваших руках. Изнутри разберет тренерский штаб, а снаружи - журналисты.

Сейчас меня опять будут полоскать? Ничего страшного. Полоскайте, пожалуйста.

Готов ли к негативу? А что мне, пойти повеситься? Полоскайте!»