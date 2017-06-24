Рейтинг@Mail.ru

Лебедев: «Акинфеев и Жирков испортили нам всю малину»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Акинфеев Игорь, Жирков Юрий
Сегодня, 20:19 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Член исполкома РФС Игорь Лебедев нашел виноватых в поражении сборной России от мексиканцев, в результате которого команда Станислава Черчесова завершила выступление на Кубке Конфедераций:

«Вратарем номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных от Мексики мяча — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву еще после чемпионата мира в Бразилии, когда все пропущенные мячи сборной были ошибками вратаря. Сегодня эта ситуация повторилась. Да, у Игоря бывают всплески, когда он спасает команду, но отрицательный КПД у него больше. Два ляпа „старика“ сборной — и мы вылетаем с Кубка Конфедераций, судьба Черчесова под вопросом, а 43 тысячи казанцев со слезами на глазах покидают стадион.

Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать 2 желтых карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной.

Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю малину».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:59, редактировал Сегодня 23:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:12
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:12
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 22:03
ответ пользователю Сула (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:57
ответ пользователю Прохорович (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:36
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:25
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:25
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:25
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:17
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:17
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:15
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:12
ответ пользователю НЕ президент рфс (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:12
ответ пользователю Муса Мусаев (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:11
ответ пользователю Сула (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:09
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:08
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 21:08
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 21:08
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 21:08
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:02 Манчини: «Кришито идеально подходит на роль капитана „Зенита“» 3
21:55 Черчесов: «Надеемся, Акинфеев всё так же будет в сборной доставлять нам удовольствие» 103
21:35 Мутко: «Не нужно обижать эту команду - парни хотели победить, старались, бились» 60
21:17 Акинфеев: «Сейчас меня опять будут полоскать? Полоскайте, пожалуйста» 181
20:26 Самедов: «Чего-то опять не хватило. Мы заслуживали большего» 29
20:13 Черчесов: «Надо чуть успокоиться и всё проанализировать» 135
19:40 Видео Нигматуллин: «Вратарь класса Акинфеева не должен позволять себе такие ошибки» 49
17:35 Карпин о своих словах про Черчесова: «Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил» 11
17:11 Заболотный пожелал удачи Слуцкому в Англии 4
16:55 Нобоа: «„Зенит“ — это высочайший уровень. Здесь все самое лучшее!» 23
все материалы по этой теме
Турниры