Лебедев: «Акинфеев и Жирков испортили нам всю малину»
Член исполкома РФС Игорь Лебедев нашел виноватых в поражении сборной России от мексиканцев, в результате которого команда Станислава Черчесова завершила выступление на Кубке Конфедераций:
«Вратарем номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных от Мексики мяча — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву еще после чемпионата мира в Бразилии, когда все пропущенные мячи сборной были ошибками вратаря. Сегодня эта ситуация повторилась. Да, у Игоря бывают всплески, когда он спасает команду, но отрицательный КПД у него больше. Два ляпа „старика“ сборной — и мы вылетаем с Кубка Конфедераций, судьба Черчесова под вопросом, а 43 тысячи казанцев со слезами на глазах покидают стадион.
Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать 2 желтых карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной.
Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю малину».
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Акинфеев - лучший вратарь чемпионата России 2016-2017. Он пропустил меньше всех. Такой уж у нас в чемпионате уровень. Нет ни одного русского вратаря, кто пропустил меньше.
И, конечно, виноват только Акинфеев. Особенно в том, что мы не били по воротам Португалам. 0 ударов в створ. Кому ж ещё, как не вратарю их наносить.
А то, что Черчесов - это тренер, которому даже до Слуцкого как до Бразилии раком, Лебедев не видит. Так как футбол, повторюсь, не смотрит и не разбирается в нём.
Заканчивать бы надо с этим делом, иначе добра в российском футболе не будет еще очень долго..