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Самедов: «Чего-то опять не хватило. Мы заслуживали большего»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Самедов Александр
Сегодня, 20:26 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о результате и ходе матча заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против команды Мексики, поражение в котором оставило россиян за бортом турнира:

«Хотели пройти дальше. Не получилось.

Сегодня игра, в принципе, получалась, как мне казалось. Чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно.

Насколько тяжело было играть после удаления и пропущенного гола? Что мы чувствовали? Чувствовали, что надо постараться что-то сделать. Когда получаешь такие голы – что первый, что второй…

Справедлив ли итог? Мне казалось, что мы заслуживали большего». 

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