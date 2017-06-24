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Самедов: «Чего-то опять не хватило. Мы заслуживали большего»
Сегодня, 20:26 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о результате и ходе матча заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций против команды Мексики, поражение в котором оставило россиян за бортом турнира:
«Хотели пройти дальше. Не получилось.
Сегодня игра, в принципе, получалась, как мне казалось. Чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно.
Насколько тяжело было играть после удаления и пропущенного гола? Что мы чувствовали? Чувствовали, что надо постараться что-то сделать. Когда получаешь такие голы – что первый, что второй…
Справедлив ли итог? Мне казалось, что мы заслуживали большего».
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Впрочем результат предсказуем был пред турниром еще. Счет еще более менее приличный.
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«Чего-то опять не хватило. Мы заслуживали большего»