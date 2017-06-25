Рейтинг@Mail.ru

Германия обыграла Камерун и вышла из группы с первого места

Матч: ГерманияГермания3 : 1КамерунКамерун
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 19:53 | Редакция: Максим Коджеспиров

Сборная Германии одержала победу над командой Камеруна (3:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Конфедераций-2017.

Сочи, «Олимпийский стадион Фишт».

Германия - Камерун 3:1 (0:0)
Голы: Демирбай 48, Вернер 66, 81 - Абубакар 78.

Германия: тер Штеген, Платтенхардт, Зюле, Рюдигер, Гинтер, Джан, Киммих, Демирбай (Брандт 78), Руди (Хенрихс 74), Дракслер (Юнес 80), Вернер.
Главный тренер: Йоахим Лев

Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Фэ, Мабука, Тейку, Сутчин-Джум (Нгамале 58), Замбо-Ангисса, Бассогог (Токо-Экамби 82), Муканджо (Гиоата 70), Абубакар, Сиани.
Главный тренер: Уго Брос

Удаление: Мабука 64.

Судья: Вильмар Рольдан (Колумбия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:48, редактировал Сегодня 20:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:19, редактировал Сегодня 20:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:07
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:03
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:01, редактировал Сегодня 20:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:00
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:59
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:59
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:57
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:16 «Ахмат» разгромил «Вёргль», Балай сделал хет-трик 13
20:13 Тимо Вернер признан лучшим игроком матча Германия - Камерун 3
20:02 Определились пары полуфиналистов Кубка Конфедераций 19
19:20 ЦСКА завершил первый сбор 4
18:56 ЦСКА предоставит Акинфееву время для отдыха и восстановления 30
17:21 Фото Кокорин и Дзюба оставили послание в Instagram 305
17:16 К ЧМ-2018 возле «Казань Арены» откроют выставку о спорте Татарстана 2
17:05 Германия - Камерун: стартовые составы 5
11:02 Смолов и Газинский скоро присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии 5
10:21 Сочинская выдра предсказала ничью Германии и Камеруна 24
все материалы по этой теме
Турниры