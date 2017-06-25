Германия обыграла Камерун и вышла из группы с первого места

Сборная Германии одержала победу над командой Камеруна (3:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Конфедераций-2017.

Сочи, «Олимпийский стадион Фишт».

Германия - Камерун 3:1 (0:0)

Голы: Демирбай 48, Вернер 66, 81 - Абубакар 78.

Германия: тер Штеген, Платтенхардт, Зюле, Рюдигер, Гинтер, Джан, Киммих, Демирбай (Брандт 78), Руди (Хенрихс 74), Дракслер (Юнес 80), Вернер.

Главный тренер: Йоахим Лев

Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Фэ, Мабука, Тейку, Сутчин-Джум (Нгамале 58), Замбо-Ангисса, Бассогог (Токо-Экамби 82), Муканджо (Гиоата 70), Абубакар, Сиани.

Главный тренер: Уго Брос

Удаление: Мабука 64.

Судья: Вильмар Рольдан (Колумбия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.