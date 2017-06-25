Германия обыграла Камерун и вышла из группы с первого места
Сборная Германии одержала победу над командой Камеруна (3:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Конфедераций-2017.
Сочи, «Олимпийский стадион Фишт».
Германия - Камерун 3:1 (0:0)
Голы: Демирбай 48, Вернер 66, 81 - Абубакар 78.
Германия: тер Штеген, Платтенхардт, Зюле, Рюдигер, Гинтер, Джан, Киммих, Демирбай (Брандт 78), Руди (Хенрихс 74), Дракслер (Юнес 80), Вернер.
Главный тренер: Йоахим Лев
Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Фэ, Мабука, Тейку, Сутчин-Джум (Нгамале 58), Замбо-Ангисса, Бассогог (Токо-Экамби 82), Муканджо (Гиоата 70), Абубакар, Сиани.
Главный тренер: Уго Брос
Удаление: Мабука 64.
Судья: Вильмар Рольдан (Колумбия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
Или войдите через
Как же им удалось выйти из группы с таким вратарём?
Теперь по матчу реализация на 70 процентов. Понравился Киммих,Платенхарт и Вернер.
Интересный будет полуфинал...
Молодцом Йоги ) Такими темпами некоторые
футболисты вытеснят из основы Хедиру,Озила
и может еще кого.......причем,доморощенные
немцы.и сборная будет на мире близка к сборной
образца начала 90-х,когда были лишь чистые немцы...
Судя по всему немчуры жpyт какой-то немецкий неисследованный бpoмантан