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ЦСКА завершил первый сбор

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА
Сегодня, 19:20 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Максим Коджеспиров

Московский ЦСКА завершил первый тренировочный сбор, проходивший в австрийском городе Бад-Тацмансдорф. Впереди у игроков два выходных. В среду, 28 июня, команда вновь соберется в том же тренировочном центе и проведет вечернее занятие.

Напомним, что накануне ЦСКА уступил «Штурму» (1:2) в контрольном матче.

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