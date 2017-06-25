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ЦСКА завершил первый сбор
Сегодня, 19:20 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Максим Коджеспиров
Московский ЦСКА завершил первый тренировочный сбор, проходивший в австрийском городе Бад-Тацмансдорф. Впереди у игроков два выходных. В среду, 28 июня, команда вновь соберется в том же тренировочном центе и проведет вечернее занятие.
Напомним, что накануне ЦСКА уступил «Штурму» (1:2) в контрольном матче.
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