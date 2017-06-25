ЦСКА завершил первый сбор

Московский ЦСКА завершил первый тренировочный сбор, проходивший в австрийском городе Бад-Тацмансдорф. Впереди у игроков два выходных. В среду, 28 июня, команда вновь соберется в том же тренировочном центе и проведет вечернее занятие.

Напомним, что накануне ЦСКА уступил «Штурму» (1:2) в контрольном матче.