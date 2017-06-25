ЦСКА предоставит Акинфееву время для отдыха и восстановления

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал об игроках «армейцев», которые были задействованы в сборной России на матчах Кубка Конфедераций.

«Васин и Головин, учитывая, что они достаточно молодые и несут не такую большую нагрузку, сразу приедут на второй сбор. Акинфеев получит время для отдыха и восстановления».

Также тренер поведал, почему хавбек ЦСКА Алан Дзагоев пока не играет в контрольных матчах.

«Мы не можем им рисковать. Он очень много пропустил из-за травмы. Надо, чтобы он подошёл в хорошем состоянии к началу сезона. То, как он работает, внушает оптимизм. Важно, что у него нет никакого дискомфорта, он хорошо переносит нагрузки. Надеюсь, на втором сборе он тоже будет участвовать в спаррингах».