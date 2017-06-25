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ЦСКА предоставит Акинфееву время для отдыха и восстановления

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Акинфеев Игорь, Васин Виктор, Ганчаренко Виктор , Головин Александр, Дзагоев Алан
Сегодня, 18:56 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал об игроках «армейцев», которые были задействованы в сборной России на матчах Кубка Конфедераций.

«Васин и Головин, учитывая, что они достаточно молодые и несут не такую большую нагрузку, сразу приедут на второй сбор. Акинфеев получит время для отдыха и восстановления».

Также тренер поведал, почему хавбек ЦСКА Алан Дзагоев пока не играет в контрольных матчах.

«Мы не можем им рисковать. Он очень много пропустил из-за травмы. Надо, чтобы он подошёл в хорошем состоянии к началу сезона. То, как он работает, внушает оптимизм. Важно, что у него нет никакого дискомфорта, он хорошо переносит нагрузки. Надеюсь, на втором сборе он тоже будет участвовать в спаррингах».

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