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«Торино» хочет подписать Вермалена

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Торино, Вермален Томас
Сегодня, 00:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

«Торино» хочет взять в аренду защитника «Барселоны» Томаса Вермалена. На данный момент клубы не могут договориться о зарплате футболиста. «Барселона» хочет, чтобы всю зарплату Вермалену платил туринский клуб, в то время как в «Торино» хотят, чтобы часть суммы взял на себя каталонский клуб.

В минувшем сезоне Вермален на правах аренды играл за «Рому». В общей сложности Вермален в минувшем сезоне провел девять матчей в чемпионате Италии.

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