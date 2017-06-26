30
«Торино» хочет подписать Вермалена
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Торино, Вермален Томас
Сегодня, 00:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
«Торино» хочет взять в аренду защитника «Барселоны» Томаса Вермалена. На данный момент клубы не могут договориться о зарплате футболиста. «Барселона» хочет, чтобы всю зарплату Вермалену платил туринский клуб, в то время как в «Торино» хотят, чтобы часть суммы взял на себя каталонский клуб.
В минувшем сезоне Вермален на правах аренды играл за «Рому». В общей сложности Вермален в минувшем сезоне провел девять матчей в чемпионате Италии.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:49 Слухи «Зенит» хочет приобрести защитника «Сассуоло» 5
23:34 Слухи Матич перейдет в МЮ на следующей неделе 4
22:21 Слухи «Лацио» ведет переговоры с Коноплянкой 8
21:21 Слухи Флорентино Перес встретился с семьей Мбаппе 14
19:19 Слухи «Зенит», МЮ и «Эвертон» претендуют на Брозовича 8
60
Или войдите через