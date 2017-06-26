«Торино» хочет подписать Вермалена

«Торино» хочет взять в аренду защитника «Барселоны» Томаса Вермалена. На данный момент клубы не могут договориться о зарплате футболиста. «Барселона» хочет, чтобы всю зарплату Вермалену платил туринский клуб, в то время как в «Торино» хотят, чтобы часть суммы взял на себя каталонский клуб.

В минувшем сезоне Вермален на правах аренды играл за «Рому». В общей сложности Вермален в минувшем сезоне провел девять матчей в чемпионате Италии.