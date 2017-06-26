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Сиригу до конца недели подпишет контракт с «Торино»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Торино, ПСЖ, Сиригу Сальваторе
Сегодня, 00:50 | Источник: Calcionews24.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Голкипер ПСЖ Сальваторе Сиригу близок к переходу в «Торино». В понедельник, 26 июня, футболист прибудет в Турин, где пройдет медицинское обследование для «Торино». До конца недели голкипер подпишет контракт с «Торино». По его условиям, заработная плата Сиригу в клубе составит около 3-4 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне Сиригу выступал на правах аренды за «Севилью» и «Осасуну».
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