Сиригу до конца недели подпишет контракт с «Торино»

Голкипер ПСЖ Сальваторе Сиригу близок к переходу в «Торино». В понедельник, 26 июня, футболист прибудет в Турин, где пройдет медицинское обследование для «Торино». До конца недели голкипер подпишет контракт с «Торино». По его условиям, заработная плата Сиригу в клубе составит около 3-4 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Сиригу выступал на правах аренды за «Севилью» и «Осасуну».