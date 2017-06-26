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«Атлетико» хочет подписать Ибрагимовича
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Ибрагимович Златан
Сегодня, 13:29 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанских СМИ, «Атлетико» заинтересован в подписании бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.
Напомним, что «красные дьяволы» не стали продлевать контракт с 35-летним игроком, который в данный момент восстанавливается после операции на крестообразных связках.
«Атлетико», в свою очередь, не может совершать никаких трансферных операций до 1 января 2018 года, потому в мадридском клубе будут готовы усилиться и подписать шведа в зимнее трансферное окно, если тот до этого момента не найдет себе новую команду.
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