«Атлетико» хочет подписать Ибрагимовича

По информации испанских СМИ, «Атлетико» заинтересован в подписании бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

Напомним, что «красные дьяволы» не стали продлевать контракт с 35-летним игроком, который в данный момент восстанавливается после операции на крестообразных связках.

«Атлетико», в свою очередь, не может совершать никаких трансферных операций до 1 января 2018 года, потому в мадридском клубе будут готовы усилиться и подписать шведа в зимнее трансферное окно, если тот до этого момента не найдет себе новую команду.