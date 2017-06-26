Рейтинг@Mail.ru

«Атлетико» хочет подписать Ибрагимовича

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Ибрагимович Златан
Сегодня, 13:29 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанских СМИ, «Атлетико» заинтересован в подписании бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

Напомним, что «красные дьяволы» не стали продлевать контракт с 35-летним игроком, который в данный момент восстанавливается после операции на крестообразных связках.

«Атлетико», в свою очередь, не может совершать никаких трансферных операций до 1 января 2018 года, потому в мадридском клубе будут готовы усилиться и подписать шведа в зимнее трансферное окно, если тот до этого момента не найдет себе новую команду.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:58
ответ пользователю Сливки общества (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:38 Слухи ПСЖ включился в борьбу за Усмана Дембеле 3
13:11 Модесте прилетел в Китай для подписания контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 3
13:01 Слухи «Барселона» предложит «Гуанчжоу Эвергранд» 20 млн евро за Паулиньо 8
11:23 Слухи В «Челси» хотят продать Косту до начала предсезонки 3
10:59 Слухи Райола обсудит с «Ювентусом» возможный трансфер Матюиди 3
10:13 Слухи «Арсенал» и «Ман Сити» рассматривают возможность обмена Санчеса на Агуэро 11
10:04 Слухи «РБ Лейпциг» просит у «Ливерпуля» 80 млн евро за Наби Кейта 6
09:41 Слухи «Фенербахче» согласовал контракт с Думбия 7
09:08 Слухи «Наполи» предложил «Ливерпулю» обменять Морено на Гулама, «красные» отказались 2
08:57 Слухи «Челси» попробует перехватить у «Зенита» Маноласа 63
все материалы по этой теме
Турниры