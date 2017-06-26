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Энцо Зидан близок к переходу в «Алавес» на правах аренды
Сегодня, 14:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Реала» Энцо Зидан, сын главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, может продолжить карьеру в «Алавесе».
Сообщается, что «Алавес» арендует на ближайший сезон 22-летнего хавбека уже на этой неделе.
По слухам, Энцо убедили пойти на этот шаг, ставя в пример то, как здорово в прошлом сезоне отыграл за «славных» его одноклубник Маркос Льоренте, тоже находившийся там в аренде.
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есть и другой пример Черышев походил по арендам будучи игроком Реала, а так и остался за бортом клуба, видимо и зидана младшего ждет тоже самое.