Энцо Зидан близок к переходу в «Алавес» на правах аренды

Полузащитник «Реала» Энцо Зидан, сын главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, может продолжить карьеру в «Алавесе».

Сообщается, что «Алавес» арендует на ближайший сезон 22-летнего хавбека уже на этой неделе.

По слухам, Энцо убедили пойти на этот шаг, ставя в пример то, как здорово в прошлом сезоне отыграл за «славных» его одноклубник Маркос Льоренте, тоже находившийся там в аренде.