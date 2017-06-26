ПСЖ включился в борьбу за Усмана Дембеле

По слухам, ПСЖ готов поспорить с «Барселоной» за нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.

Сообщается, что вице-чемпионы Франции, не сумев добиться согласия нападающих Алексиса Санчеса («Арсенал») и Килиана Мбаппе («Монако») перебраться в Париж, переключили свое внимание на 20-летнего игрока «Боруссии».

По слухам, представители ПСЖ уже контактируют с агентами француза.

Также отметим, что спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк ранее сообщил, что Дембеле останется в Дортмунде.