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ПСЖ включился в борьбу за Усмана Дембеле
Соккер.Ру // Германия. Вторая Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Боруссия Д, Барселона, Дембеле Усман
Сегодня, 13:38 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
По слухам, ПСЖ готов поспорить с «Барселоной» за нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.
Сообщается, что вице-чемпионы Франции, не сумев добиться согласия нападающих Алексиса Санчеса («Арсенал») и Килиана Мбаппе («Монако») перебраться в Париж, переключили свое внимание на 20-летнего игрока «Боруссии».
По слухам, представители ПСЖ уже контактируют с агентами француза.
Также отметим, что спортивный директор «шмелей» Михаэль Цорк ранее сообщил, что Дембеле останется в Дортмунде.
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