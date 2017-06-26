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Бубнов: «У Акинфеева остался страх после столкновения с Веллитоном»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Акинфеев Игорь, Веллитон, Бубнов Александр
Вчера, 23:53 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал момент с ошибкой вратаря сборной России Игоря Акинфеева в матче с Мексикой (1:2) на Кубке Конфедераций.

«С Акинфеевым такой эпизод уже случался в чемпионате России. Помните матч ЦСКА со „Спартаком“ с моментом столкновения с Веллитоном. И все тогда оправдывали бразильца, что он боролся и играл в мяч. А я говорил, что он прыгал на вратаря намеренно. Акинфеев же получил тяжелую травму и пропустил очень много времени. Вполне возможно, что психологически этот след у него остался. В моменте с голом мексиканцев он побоялся выходить за линию штрафной, чтобы играть головой, ждал, что мяч прилетит. В результате он сбил Васина, защитник подумал, что Акинфеев сыграет, и до конца не пошел, чтобы с ним не столкнуться. 

А мексиканский форвард просто шел до конца. Акинфеев в принципе в том эпизоде мог бы попытаться сыграть головой, но полез ногой. Это, думаю, связано с тем страхом и рефлексом, которые связаны с той тяжелой травмой. Мне кажется, что природу этой ошибки я могу объяснить. Я вообще думаю, что после того случая у него появился комплекс столкновений и выходов. Это все прослеживается. Васин смог бы в эпизоде с голом мексиканцев сыграть, если Акинфеев не стал бы выходить. Психология – не оправдание ошибкам вратаря».

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