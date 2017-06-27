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Кузнецов: «То, как со мной расстались, многое говорит об отношении „Рубина“ к сотрудникам»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Рубин
Сегодня, 11:21 | Источник: sport.business-gazeta.ru | Редакция: Антон Белюсь

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов расстроен тем, как ему пришлось покидать клуб:

«Как будто меня и не было в клубе – вот такое у меня ощущение. В отпуске порой созванивался с Николаем Николаевичем Рябцевым – оператором клуба, с Ильясом – аналитиком, с Айбатовым, накануне звонил и переводчику Артуру. Немного с испанскими тренерами общался. А из руководства даже звонка не было. Я вовсе не плачусь и не жалуюсь, но ведь это же культура общения людей, их отношение. Когда я отдал три года жизни этому клубу и мой контракт заканчивается, люди даже не попрощались, не сказали хотя бы спасибо. Думаю, это многое говорит об отношении „Рубина“ к тем, кто работает в клубе».

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