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Карпин: «Смолов доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Карпин Валерий , Смолов Федор
Сегодня, 10:14 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин посетовал на недостаток сильных форвардов в России:

«Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не такими удачными для Смолова. Но на данный момент он доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет. Опыт, который он получил в матчах Кубка Конфедераций, поможет ему на чемпионате мира».

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