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Карпин: «Смолов доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет»
Сегодня, 10:14 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин посетовал на недостаток сильных форвардов в России:
«Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не такими удачными для Смолова. Но на данный момент он доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет. Опыт, который он получил в матчах Кубка Конфедераций, поможет ему на чемпионате мира».
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Как можно быть лучшим в отсутствии сравнения.....если ка он говорит - других нет.
Не хватает команде нашей хотя бы одного грамотного плэймейкера.