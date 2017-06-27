Карпин: «Смолов доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет»

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин посетовал на недостаток сильных форвардов в России:

«Возможно, два матча против Мексики и Португалии были не такими удачными для Смолова. Но на данный момент он доказывает, что он лучший бомбардир. Других же нет. Опыт, который он получил в матчах Кубка Конфедераций, поможет ему на чемпионате мира».