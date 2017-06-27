Нобоа: "Бердыев сказал: «Если уже разговаривал с „Зенитом“ – конечно, иди»"

Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что Курбан Бердыев, вернувшись в «Рубин», звал эквадорца из «Ростова» в казанский клуб:

"Да, у нас был такой разговор. Но тренер сказал: «Кристиан, „Рубин“ сейчас не такой, каким был раньше. Игроков очень много. Смотри сам, что для тебя лучше. Принимай решение, исходя из того, как ты сам чувствуешь ситуацию. Я же только хочу сказать тебе большое спасибо за два года в „Ростове“. Теперь смотри дальше. И если уже разговаривал с „Зенитом“ – конечно, иди»".