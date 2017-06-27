30
Нобоа: "Бердыев сказал: «Если уже разговаривал с „Зенитом“ – конечно, иди»"
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Рубин, Ростов, Нобоа Кристиан, Бердыев Курбан
Сегодня, 09:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, что Курбан Бердыев, вернувшись в «Рубин», звал эквадорца из «Ростова» в казанский клуб:
"Да, у нас был такой разговор. Но тренер сказал: «Кристиан, „Рубин“ сейчас не такой, каким был раньше. Игроков очень много. Смотри сам, что для тебя лучше. Принимай решение, исходя из того, как ты сам чувствуешь ситуацию. Я же только хочу сказать тебе большое спасибо за два года в „Ростове“. Теперь смотри дальше. И если уже разговаривал с „Зенитом“ – конечно, иди»".
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через
-----------------------
Если футболист имел хоть какой-то контакт с питерским клубом,но он потерян для футбола,т.к. потом начнет в кровати ладонь под нос совать.Бердыев мудрый тренер и понял это
-----------------------
Если футболист имел хоть какой-то контакт с питерским клубом,но он потерян для футбола,т.к. потом начнет в кровати ладонь под нос совать.Бердыев мудрый тренер и понял это
Тёмная комната на окраине Казани.
В ней Бердыев,Азмун,Навас и Нобоа...
Бердыев перебирая чётки : "Что то у нас газом природным попахиает....Пусть сам встанет и уйдёт тот кто разговаривал с Зенитом"
Тёмная комната на окраине Казани.
В ней Бердыев,Азмун,Навас и Нобоа...
Бердыев перебирая чётки : "Что то у нас газом природным попахиает....Пусть сам встанет и уйдёт тот кто разговаривал с Зенитом"
Тёмная комната на окраине Казани.
В ней Бердыев,Азмун,Навас и Нобоа...
Бердыев перебирая чётки : "Что то у нас газом природным попахиает....Пусть сам встанет и уйдёт тот кто разговаривал с Зенитом"
"Место в основе тебе не гарантирую, выбирая из двух лавок сиди на той где больше платят"
-----------------------
Если футболист имел хоть какой-то контакт с питерским клубом,но он потерян для футбола,т.к. потом начнет в кровати ладонь под нос совать.Бердыев мудрый тренер и понял это
--------------------
И Нобоа решил,что лучше полировать лавку в Зените за 3 млн.евро,чем пытаться в борьбе завоевать место в составе Рубина за 2 млн.евро.Выбор верный для 32-х летнего игрока))
Уже в годах,пускай у то играет с ивановичами,да жирковыми,