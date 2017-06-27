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ЦСКА представил промо-ролик к новому сезону
Сегодня, 12:48 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь
ЦСКА продолжает заманивать болельщиков на стадион, реализовывая абонементы на грядущий сезон.
«Армейцы» на своей официальной странице в сети Twitter опубликовали видеоролик, посыл которого сводится к трем предложениям:
«Это ваш дом. Это ваша команда. Ждать осталось недолго».
Напомним, что ранее ЦСКА завершил первый тренировочный сбор, проходивший в австрийском городе Бад-Тацмансдорф, а завтра возобновит тренировки.
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