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ЦСКА представил промо-ролик к новому сезону

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА
Сегодня, 12:48 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Антон Белюсь

ЦСКА продолжает заманивать болельщиков на стадион, реализовывая абонементы на грядущий сезон.

«Армейцы» на своей официальной странице в сети Twitter опубликовали видеоролик, посыл которого сводится к трем предложениям:

«Это ваш дом. Это ваша команда. Ждать осталось недолго».

Напомним, что ранее ЦСКА завершил первый тренировочный сбор, проходивший в австрийском городе Бад-Тацмансдорф, а завтра возобновит тренировки.

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