ЦСКА представил промо-ролик к новому сезону

ЦСКА продолжает заманивать болельщиков на стадион, реализовывая абонементы на грядущий сезон.

«Армейцы» на своей официальной странице в сети Twitter опубликовали видеоролик, посыл которого сводится к трем предложениям:

«Это ваш дом. Это ваша команда. Ждать осталось недолго».

Напомним, что ранее ЦСКА завершил первый тренировочный сбор, проходивший в австрийском городе Бад-Тацмансдорф, а завтра возобновит тренировки.