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Молло: «„Зенит“ способен выиграть с Манчини чемпионат и Лигу Европы»
Сегодня, 15:41 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Зенита» Йоан Молло считает, что новый тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини способен привести клуб к большим победам:
«Способен ли „Зенит“ с Манчини выиграть чемпионат и Лигу Европы? Конечно. Какие еще могут быть амбиции у „Зенита“? Мы здесь не для того, чтобы бороться за вторые места. Ничего не достается тебе просто так, но новый тренер точно подскажет нам, что делать.
Могу ли уйти из „Зенита“ в аренду? Сейчас я игрок „Зенита“ и верю, что буду полезен здесь. Но в футболе все быстро меняется. Может, придут три-четыре новичка, и тренер скажет: „Йоан, в этом сезоне ты играть не будешь“. И я приму это. Я живу шаг за шагом и не сильно беспокоюсь за будущее. А пока что я могу показать, на что способен».
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ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТ!
О ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ДАЖЕ НЕЧЕГО И ДУМАТЬ
НЕ ТОТ УРОВЕНЬ!
ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТ!
О ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ДАЖЕ НЕЧЕГО И ДУМАТЬ
НЕ ТОТ УРОВЕНЬ!
______________________________
Так Зенит уже второй год за третье место борется... и успешно :D
______________________________
Так Зенит уже второй год за третье место борется... и успешно :D
Хотя у муловых задачи были выйти в полуфинал ЛЧ!
ахахах
При луческу тоже много говорили...
Раньше ведь говорили: "Спартачу не место в "Зените"", а уж с "Динамо" у "Зенита" еще хуже отношения, однако сейчас и Дзюба - капитан, и Кокоша получает законные 4.5 миллиона.
Нетрудно догадаться в каком месте свербит у всех противников "Зенита"! :)
и тот и те будут пытаться сохранить очко.
Ждём фото
КАК ЖЕ СТЫДНО ПРАВДА ВСЕЙ СТРАНЕ ЗА СИНИХ!
А В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫИГРАЕТЕ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ,КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА И ЧЕМПИОНАТ РОССИИ!!!
ОХ И МОЛЛО ТЕБЯ НАВЕРНОЕ ТОЖЕ МЕШОК ЗАВЕРБОВАЛ! ИЛИ БРОСАЙ ПОРОШОК!
Ваш, местный, свалочный.
чмоки чмоки.
Не нервничай