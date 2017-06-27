Молло: «„Зенит“ способен выиграть с Манчини чемпионат и Лигу Европы»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло считает, что новый тренер «сине-бело-голубых» Роберто Манчини способен привести клуб к большим победам:

«Способен ли „Зенит“ с Манчини выиграть чемпионат и Лигу Европы? Конечно. Какие еще могут быть амбиции у „Зенита“? Мы здесь не для того, чтобы бороться за вторые места. Ничего не достается тебе просто так, но новый тренер точно подскажет нам, что делать.

Могу ли уйти из „Зенита“ в аренду? Сейчас я игрок „Зенита“ и верю, что буду полезен здесь. Но в футболе все быстро меняется. Может, придут три-четыре новичка, и тренер скажет: „Йоан, в этом сезоне ты играть не будешь“. И я приму это. Я живу шаг за шагом и не сильно беспокоюсь за будущее. А пока что я могу показать, на что способен».