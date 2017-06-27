СМИ: «Оньекуру, которым интересовались ЦСКА и „Арсенал“, выбрал „Эвертон“»

По информации британской прессы, нападающий «Эйпена» и сборной Нигерии Анри Оньекуру, которым интересовались ЦСКА и лондонский «Арсенал», предпочел перейти в «Эвертон».

При этом лучший бомбардир чемпионата Бельгии в следующем сезоне продолжит выступать в знакомом для себя первенстве: «ириски» отдадут 20-летнего игрока в аренду в «Андерлехт».