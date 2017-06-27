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СМИ: «Оньекуру, которым интересовались ЦСКА и „Арсенал“, выбрал „Эвертон“»
Соккер.Ру // Бельгия. Про-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Эйпен, Эвертон, Андерлехт, Оньекуру Анри
Сегодня, 14:59 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британской прессы, нападающий «Эйпена» и сборной Нигерии Анри Оньекуру, которым интересовались ЦСКА и лондонский «Арсенал», предпочел перейти в «Эвертон».
При этом лучший бомбардир чемпионата Бельгии в следующем сезоне продолжит выступать в знакомом для себя первенстве: «ириски» отдадут 20-летнего игрока в аренду в «Андерлехт».
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