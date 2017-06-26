34 гола и другие цифры группового этапа Кубка Конфедераций

Три четверти матчей Кубка Конфедераций сыграны, впереди важные встречи, а «Соккер.ру» подводит итоги группового раунда в цифровом формате.

Общие цифры

Впервые во время турнира с участием национальных сборных под эгидой ФИФА была использована система видеоповторов, благодаря которой было исправлено несколько несправедливых решений.

Первым голом турнира стал автогол защитника сборной Новой Зеландии Майкла Бокселла, который послал мяч в свои ворота в борьбе с Глушаковым. Таким образом, первым автором гола выступил Федор Смолов, забивший второй мяч в ворота новозеландцев в матче открытия.

34 гола было забито в дюжине матчей группового турнира. Средняя результативность – 2.83 забитых мячей за игру. Голы поровну распределились между квартетами «A» и «B» - по 17 точных ударов, но не поровну между стадионами. 12 голов было забито на «Фиште», 9 в Казани, 8 в Санкт-Петербурге и только 5 на стадионе «Спартак». На всех аренах состоялось по 3 матча.

252 секунды потребовалось, чтобы забить пока что самый быстрый гол турнира. Столько времени с начала матча прошло, когда Ларс Штиндль поразил ворота сборной Австралии.

Команды

По 7 взятий ворот записали на свой счет самые результативные команды, победители своих групп Португалия и Германия.

1 гол забила на Кубке Конфедераций Новая Зеландия, автором исторического взятия ворот стал Крис Вуд. Это всего лишь третий гол новозеландцев на четвертом для них Кубке Конфедераций, в 12-ти матчах которого они потерпели 11 поражений с общим счетом 3-32. Ровно четверть – 8 голов, сборная Новой Зеландии пропустила в России.

Индивидуальные достижения

3 футболиста лидируют в споре бомбардиров Кубка Конфедераций 2017. Это немцы Ларс Штиндль и Тимо Вернер, а также Криштиану Роналду, на счету каждого из них по два забитых мяча, причем только Вернер забил оба гола в одном матче.

12 сэйвов совершил в трех матчах группового турнира КК-2017 Игорь Акинфеев. У вратаря сборной России лучший процент отраженных ударов – 80%.

По 12 ударов на счету самых бьющих игроков турнира, Криштиану Роналду и Венсана Абубакара из сборной Камеруна. Россиянин Федор Смолов нанес 10 ударов по чужим воротам.

22 спасения – лучший абсолютный показатель для вратаря. Столько раз выручал сборную Новой Зеландии Стефан Маринович, пропустивший при этом 8 мячей.

Дисциплина

По 2 желтые карточки успели получить португалец Пепе, мексиканец Андрес Гуардадо и камерунец Себастьен Сиани.

2 красных карточки показали арбитры во время группового этапа Кубка Конфедераций. Обе – в поединках заключительного тура. Юрий Жирков досрочно отправился отдыхать после двух «горчичников», а камерунец Эрнест Мабука получил прямую красную карточку во встрече с Германией после просмотра видеоповтора.

3 пенальти было назначено в дюжине матчей КК-2017. Все оказались реализованы. Авторы точных ударов: Криштиану Роналду, Юлиан Дракслер и Марк Миллиган.

10 фолов на счету самого часто нарушающего правила игрока. И это – барабанная дробь, чтобы вы успели догадаться – Артуро Видаль. В сборной Чили также выступает футболист, собравший на себе наибольшее количество фолов, Чарльз Арангис, на котором нарушали правила 10 раз.

39 «горчичников» показали арбитры во время матчей группового этапа. Сборные России, Португалии и Австралии оказались самыми грубыми, получив по 6 желтых карточек.

Рекорды и круглые цифры

Трижды (то есть по итогам каждого из матчей) получал награду лучшему игроку по версии болельщиков Криштиану Роналду. Правда, приз за игру с Новой Зеландией форвард «Реала» отдал Бернарду Силве, который забил гол ценой здоровья – получил травму в том эпизоде. Красивый жест от капитана сборной Португалии.

75-й гол в составе сборной Португалии забил Криштиану Роналду в поединке с Новой Зеландией. Это второй наравне с венгром Шандором Кочишем показатель в истории среди лучших снайперов европейских национальных команд. Больше голов только у другого легендарного венгра Ференца Пушкаша, наколотившего 84 мяча.

142-м матчем за сборную Португалии для Роналду стала игра против Новой Зеландии. Никто из участников Кубка Конфедераций не играл за свою сборную чаще.

36 лет и 98 дней – таков отныне возраст самого молодого тренера в истории Кубка Конфедераций. Столько было наставнику новозеландцев Энтони Хадсону в день игры со сборной России.

38-й гол за сборную забил в поединке с Германией Алексис Санчес. Таким образом, форвард «Арсенала» вышел на чистое первое место в историческом списке снайперов «Ла Рохи», до этого он делил вершину пьедестала с Марсело Саласом.

До 113-ти поединков довел общее число матчей за сборную Чили Алексис Санчес, столько же встреч на счету Клаудио Браво. Эти двое – главные гвардейцы в истории «красной команды».

100-е матчи за свои национальные сборные во время группового этапа провели Игорь Акинфеев (игра против Португалии) и Жоао Моутиньо (встреча с Новой Зеландией).

100-ю победу у руля сборной Германии одержал Йоахим Лев во встрече с Камеруном. Для достижения гроссмейстерской отметки Бундестренеру потребовалось 11 лет и 150 матчей.

400-й гол в истории Кубков Конфедераций забил Алексис Санчес в игре со сборной Германии.

Посещаемость

449 599 зрителей посетили матчи группового этапа Кубка Конфедераций. Средняя посещаемость составляет 37466 болельщиков на одну игру. Лучшую заполняемость продемонстрировал стадион в Казани (84.4%), худшую – сочинский «Фишт» (58.7%). Наибольшую аудиторию, как это ни странно, собрала игра Новая Зеландия – Португалия на арене «Санкт-Петербург» (56290 зрителей). Меньше всего болельщиков присутствовало на матче Мексика – Новая Зеландия в Сочи (25133 зрителя).