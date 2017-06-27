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Дзагоев: «Нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футбол»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Дзагоев Алан
Сегодня, 16:18 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как готовится к тому, чтобы вновь вернуться на поле после перенесенной травмы:

«Как оцениваю свое нынешнее состояние? Чувствую себя хорошо, работа идет по графику. В отпуске занимался с физиотерапевтом в Сербии, поехал туда еще 28 мая. Он расписал для меня программу на весь первый сбор. Программа такая: первую тренировку я работал с небольшими ограничениями. Делал все упражнения, а когда играли в футбол, выполнял роль нейтрального. Вторая тренировка – день работал, день выходной. Обычная вечерняя тренировка выглядела так: около полутора часов я занимался в тренажерном зале, плюс 30-40 минут беговой работы. Иногда тренажерка была два часа, в этом случае бегал минут двадцать.

Сбор прошёл без проблем? Да. Ни разу не было каких-либо неприятных ощущений, недомоганий. Все хорошо.

Мог ли сыграть на первом сборе? Нет, по программе играть было преждевременно. По графику 26 июня я вновь лечу в Сербию. Пять дней занимаюсь там, затем возвращаюсь в Австрию, в расположение ЦСКА, и продолжаю работу на сборах. Надеюсь, что без ограничений.

Смогу ли принять участие в контрольных матчах 5 и 9 июля? Наверное, 5-го вряд ли, а вот 9-го, скорее всего, смогу. По крайней мере, в данный момент мне кажется именно так. Вроде бы есть ощущение, что готов, но здоровье в последнее время подводило, и поэтому нужно грамотно подойти к этому вопросу. Не хочется опять один матч играть, а потом три недели восстанавливаться. Нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футбол».

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