Семенов: «Судьи по-прежнему ошибаются, вспоминаю смешной пенальти в пользу „Спартака“»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов посетовал на плохое судейство в РФПЛ.

«Как судьи допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают. Вспоминается победная игра „Спартака“ против „Томи“. Молодые парни вышли биться с лидером чемпионата и здорово смотрелись на фоне соперника. А в итоге рефери поставил смешной пенальти, после чего встречу можно было не досматривать. Футболисты своё здоровье на поле гробят, а судья может сказать: „Я так решил — и всё!“ Смешно».