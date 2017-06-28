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Семенов: «Судьи по-прежнему ошибаются, вспоминаю смешной пенальти в пользу „Спартака“»

Матч: СпартакСпартак1 : 0ТомьТомь
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Ахмат, Семёнов Андрей
Сегодня, 09:24 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов посетовал на плохое судейство в РФПЛ.

«Как судьи допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают. Вспоминается победная игра „Спартака“ против „Томи“. Молодые парни вышли биться с лидером чемпионата и здорово смотрелись на фоне соперника. А в итоге рефери поставил смешной пенальти, после чего встречу можно было не досматривать. Футболисты своё здоровье на поле гробят, а судья может сказать: „Я так решил — и всё!“ Смешно».

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