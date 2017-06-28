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Семенов: «Судьи по-прежнему ошибаются, вспоминаю смешной пенальти в пользу „Спартака“»
Сегодня, 09:24 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Ахмата» Андрей Семенов посетовал на плохое судейство в РФПЛ.
«Как судьи допускали много ошибок, влияющих на результат, так и допускают. Вспоминается победная игра „Спартака“ против „Томи“. Молодые парни вышли биться с лидером чемпионата и здорово смотрелись на фоне соперника. А в итоге рефери поставил смешной пенальти, после чего встречу можно было не досматривать. Футболисты своё здоровье на поле гробят, а судья может сказать: „Я так решил — и всё!“ Смешно».
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«спартак» - «Локомотив» - 1:1
В первом матче между скучными соседями, которым часто во встречах подобного накала трудно даются голы, на 59-й минуте при счете 0:0 судья Федотов не поставил пенальти в ворота «спартака». Хотя рефери имел для этого не просто веские, а железные основания – Янбаев ворвался в штрафную площадь по правому краю, его встречали толпой и Жоао Карлос, пытаясь выбить мяч, ударил соперника по ноге. Мяч не достал, явно сбил защитника «Локомотива», так что это чистое нарушение правил. Результативная ошибка налицо.
ЦСКА – «спартак» - 0:1
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов официально выражал сожаления, что помощник Безбородова предложил главному арбитру назначить пенальти в ворота ЦСКА в скандальном, но простом эпизоде. Паршивлюк потерял контроль над мячом, ведь снаряд ушел слишком далеко вправо, бить по воротам не собирался и картинно упал. Причем у Сергея небогатый опыт симуляций, поэтому он заваливался задолго до контакта с руками Акинфеева. Удар с «точки» оказался решающим, понятно, почему перед армейцами извинялись.
Сезон 15-16 первое место 9-1
Сезон 16-17 первое место 8-1
«Динамо» - «спартак» - 1:2
Судейство Егорова было признано противоречивым. Спорили по поводу гола Бюттнера – арбитры посчитали движение ногой Кураньи активной игрой форварда, находящего в офсайде, однако их же коллеги указывали, что в таких случаях УЕФА порой наказывает рефери, если те отменяют похожие голы именно после дальних ударов. Кевин ведь не помешал Реброву правильно оценить траекторию полета мяча. В этой игре был и второй отмененный гол, авторства Кокорина – вот где ошибка спряталась. Если внимательно смотреть эпизод, то видно, что Ромуло не успел убрать ногу в момент удара Вальбуэна. Да, случаи сложные, но решения-то приняты в пользу «спартака», а могло быть иначе.
По крайней мере Спартак откровенно не тянули, как некоторых на Открытии стадиона.
Адьес !
Живёшь за тридевять земель, а выбрал не самый удачный клуппп
https://www.youtube.com/watch?v=4Eb__VJJ2u0
https://www.youtube.com/watch?v=uPVORaK84W4
Пора бы тебе уже выйти из тени и встать под знамёна молло !))
https://www.youtube.com/watch?v=G5jAtwu4xYQ
https://www.youtube.com/watch?v=BSaRO0S_t-U
https://www.youtube.com/watch?v=4wgQUBHXoww
https://www.youtube.com/watch?v=XoJwJwzbQ7w
https://www.youtube.com/watch?v=WkffdKtz7bo
https://www.youtube.com/watch?v=DiXINNc-Ivc