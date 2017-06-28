Рейтинг@Mail.ru

Агент: «Луан очень хочет играть в России. Его стоимость составляет 23 млн евро»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Гремио, Луан
Сегодня, 14:16 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Ролим Кармо, агент нападающего «Гремио» Луана, рассказал, что его клиент очень хочет выступать в России. Ранее сообщалось, что предложение по игроку сделал «Зенит».

«Луан ─ очень сильный молодой форвард, который здорово играет в атаке на фланге. Начал вызываться в сборную Бразилии, это хороший друг Жулиано, с которым они играли вместе в „Гремио“. К тому же Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость составит 23 млн евро».

Новый сезон чемпионата Бразилии стартовал в мае, в составе «Гремио», который идет на 2-м месте, 24-летний Луан провел 9 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами. 

Также игроком интересуется «Ливерпуль».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:54
ответ пользователю Didika2016 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:39
ответ пользователю Didika2016 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:38
ответ пользователю кот сибиряк (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:36
ответ пользователю Didika2016 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:33
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:29
ответ пользователю Mr.Fish-ka (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:25
ответ пользователю Mr.Fish-ka (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 14:22
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 14:22
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 14:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:17, редактировал Сегодня 14:18
, чтобы видеть комментарии
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:44 В «Марселе» отказались комментировать слухи о Головине 18
11:33 Слухи Манолас недоволен, что он будет получать зарплату в «Зените» в рублях 94
10:42 Слухи Манолас опоздал на медосмотр в «Зените» 58
10:18 Слухи «Марсель» заинтересовался Головиным 114
02:43 Слухи Трансфер Вандерсона обошёлся «Краснодару» в 8 млн евро 6
00:44 Геркус: «„Локомотив“ ищет защитников и фланговых нападающих» 3
Вчера
22:47 Слухи «Спартаку» интересен полузащитник «Васку да Гама» 33
20:53 «Зенит» согласовал условия покупки Павона 129
19:28 Тошич обсудит продление контракта с ЦСКА на втором сборе 19
17:51 Слухи Кришито хочет вернуться в «Дженоа» 100
все материалы по этой теме
Турниры