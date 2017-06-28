Агент: «Луан очень хочет играть в России. Его стоимость составляет 23 млн евро»

Ролим Кармо, агент нападающего «Гремио» Луана, рассказал, что его клиент очень хочет выступать в России. Ранее сообщалось, что предложение по игроку сделал «Зенит».

«Луан ─ очень сильный молодой форвард, который здорово играет в атаке на фланге. Начал вызываться в сборную Бразилии, это хороший друг Жулиано, с которым они играли вместе в „Гремио“. К тому же Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость составит 23 млн евро».

Новый сезон чемпионата Бразилии стартовал в мае, в составе «Гремио», который идет на 2-м месте, 24-летний Луан провел 9 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

Также игроком интересуется «Ливерпуль».