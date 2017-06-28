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Агент: «Луан очень хочет играть в России. Его стоимость составляет 23 млн евро»
Сегодня, 14:16 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Ролим Кармо, агент нападающего «Гремио» Луана, рассказал, что его клиент очень хочет выступать в России. Ранее сообщалось, что предложение по игроку сделал «Зенит».
«Луан ─ очень сильный молодой форвард, который здорово играет в атаке на фланге. Начал вызываться в сборную Бразилии, это хороший друг Жулиано, с которым они играли вместе в „Гремио“. К тому же Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость составит 23 млн евро».
Новый сезон чемпионата Бразилии стартовал в мае, в составе «Гремио», который идет на 2-м месте, 24-летний Луан провел 9 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.
Также игроком интересуется «Ливерпуль».
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Я тебе уже отвечал, но для лазурного могу повторить, не будет Газпрома - не будет Зенита
...-2-1.0.+1+2 ,только плюс на x заменить)))